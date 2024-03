Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.24

Stellvertretende Bürgermeisterin Orapailin Trakulpriphon bei der öffentlichen Konsultation in Phuket. Ein Schritt in Richtung nachhaltiger Abfalllösungen. Foto: Phuket News

PHUKET-STADT: Die Stadtverwaltung von Phuket hat die erste öffentliche Konsultation zur Errichtung eines neuen Müllverbrennungsanlage eingeleitet. Das Treffen, geführt von stellvertretender Bürgermeisterin Orapailin Trakulpriphon, fand gestern im Abfallentsorgungszentrum von Phuket in Saphan Hin statt. Ziel ist die Bewältigung des wachsenden Festmüllproblems durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit.

Ein privates Unternehmen, EA Waste Management Phuket Co Ltd, wurde vorgeschlagen, um die neue Anlage zu errichten und zu betreiben. Pantip Chatrangsan, der Business Development Manager des Unternehmens, war anwesend, um den vorgeschlagenen Beitrag des Unternehmens zu erörtern.

Nach Angaben von Pantip soll die geplante Anlage, die sich über etwa 14 Rai erstrecken wird, in der Lage sein, mindestens 500 Tonnen Festmüll pro Tag zu entsorgen. Zusätzlich wird erwartet, dass sie 9,9 Megawatt elektrische Energie erzeugt.

Die Bedeutung einer umfassenden Umweltprüfung

Eine erste Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA) wurde durchgeführt, doch eine umfassende EIA wird vorbereitet und dem Büro für Natürliche Ressourcen und Umweltpolitik und Planung (ONEP) vorgestellt, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Orapailin.

Das überquellende Müllproblem der Stadt ist ein ernstes Problem, das die Beteiligung mehrerer Sektoren an der Verwaltung erfordert. „Diese Phase dient dazu, Meinungen der Öffentlichkeit zu hören, die als treibende Kraft zur Entwicklung eines effizienten Festmüllmanagements in der Provinz Phuket angesehen werden“, betonte Orapailin.

Die Veranstaltung zielt darauf ab, Wissen und Verständnis für die Entwicklung in Übereinstimmung mit Umweltmaßnahmen zu fördern. Die stellvertretende Bürgermeisterin betonte, dass die Stadtverwaltung von Phuket großen Wert darauf legt, die Auswirkungen solcher Projekte auf Menschen und Umwelt auf nachhaltige Weise zu reduzieren.

Interessante Perspektiven auf Phukets Abfallmanagement

Trotz der Verbreitung mehrerer Berichte über das Treffen durch staatliche Nachrichtenkanäle, einschließlich der nationalen Nachrichtenagentur NNT, erwähnten keine der offiziellen Berichte die Kosten des vorgeschlagenen neuen Verbrenners oder die bisher durchgeführten Machbarkeitsstudien, berichtete Phuket News.

Phuket steht nicht allein da, wenn es um die Herausforderungen des Abfallmanagements geht. Weltweit suchen Städte nach innovativen Lösungen, um ihre Müllberge zu reduzieren. Die Bemühungen um Recycling, Müllvermeidung und die Umwandlung von Abfall in Energie sind Teil eines globalen Trends, der die Bedeutung von nachhaltigem Abfallmanagement unterstreicht. Phukets Schritt in Richtung eines neuen Müllverbrennungsprojekts ist ein Beispiel für das wachsende Bewusstsein und die Notwendigkeit, Umweltbelange in die Stadtplanung und -verwaltung zu integrieren.