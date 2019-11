Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Deutschland und Thailand wollen Gespräche des Wirtschaftskomitees beider Länder auf Ministerebene wieder aufnehmen.

Darauf haben sich Thailands stellvertretender Handelsminister Weerasak Wangsuphakijkosol und der stellvertretende deutsche Wirtschaftsminister Thomas Bareiß bei einem Treffen in Bangkok geeinigt. Deutschland wird das Treffen Mitte 2020 in Berlin ausrichten. „Wir streben eine Ausweitung des bilateralen Handelsvolumens von 12 auf 16 Milliarden US-Dollar bis 2020 an", sagte Weerasak. Deutschland wird auch Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Thailand und der Europäischen Union unterstützen, um die Handels- und Investitionsmöglichkeiten für alle Beteiligten zu erweitern.

Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner Thailands. Im Jahr 2018 erreichte das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern 12 Milliarden US-Dollar und stieg gegenüber dem Vorjahr um 7,2 Prozent. Zu den wichtigsten thailändischen Exportgütern nach Deutschland zählen Computerkomponenten, Edelsteine und Schmuck, elektronische Leiterplatten, Automobilkomponenten und Klimaanlagenkomponenten im Wert von insgesamt 5,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Aus Deutschland importierte Produkte im Wert von 6,8 Milliarden US-Dollar pro Jahr umfassen Maschinenkomponenten, elektrische Maschinen, chemische Produkte sowie wissenschaftliche und medizinische Werkzeuge.

Die Investitionen Thailands in Deutschland belaufen sich auf 353 Millionen Dollar verglichen mit deutschen Beteiligungen im Wert von 2,1 Milliarden Baht im Königreich.