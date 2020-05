Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.20

Ehemaliger Volontär des Kaeng-Krachan-Parks, wurde von einem wilden Elefanten in einem Obstgarten zu Tode getrampelt. Foto: Banmuang

Wilder Elefant trampelt 57-Jährigen zu Tode HUA HIN: Ein wilder Elefant hat am Dienstagabend auf einer Durian- und Mangoplantage einen 57-jährigen Mann zu Tode getrampelt.

Nach Angaben des Chefs des Nationalparks Kaeng Krachan, Mana Phermphoon, hatte der Mann mit Feuerwerkskörpern den Dickhäuter aus der Obstplantage vertreiben wollen. Offenbar haben die Böller den Elefanten so erschreckt, dass dieser sich auf den Mann stürzte und ihn schwer verletzte. Er starb wenig später in einem Krankenhaus in Hua Hin. Die Plantage liegt außerhalb des Nationalparks und ist nicht vollständig eingezäunt. Dort wachsen auf den Bäumen rund 1.500 Durianfrüchte. Der Verstorbene hat als freiwilliger Helfer bei der Elefantenkontrolle im Nationalpark geholfen.