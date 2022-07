Von: Björn Jahner | 16.07.22

Die Roong Reuang Coach Co., Ltd. (RRC) wurde im Jahr 1988 gegründet. Mit mehr als 100 Fahrzeugen ist das Unternehmen Pattayas größter privater Betreiber klimatisierter Busse. Touristen loben den günstigen Fahrpreis.

PATTAYA: Nach der Aufhebung der Einreisebeschränkungen, insbesondere des unpopulären „Thailand Pass“-Systems einschließlich Covid-19-Pflichtversicherung, bereitet sich nun auch die Roong Reuang Coach Co., Ltd. (RRC) auf steigende Touristenzahlen vor. Das Unternehmen betreibt die allseits bekannten blau-weißen Busse zwischen Pattaya und Bangkok sowie zwischen Jomtien und dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi.

Gerade für Reisende mit begrenztem Budget sind die Linienbusse zwischen Pattaya und Bangkok sowie zwischen Pattaya und Suvarnabhumi International Airport eine bevorzugte Reiseoption, die sich durch Pünktlichkeit und einen niedrigen Fahrpreis auszeichnet.

Im Zuge der Aufhebung der Reisebeschränkungen nach Thailand hat das Busunternehmen zwischenzeitlich wieder seine meisten Linien in Betrieb genommen: 1. Pattaya–Bangna–Ekamai (Bangkok Eastern Bus Terminal)–Bangna–Pattaya, 2. Pattaya–Mo Chit (Bangkok Southern Bus Terminal)–Pattaya, 3. Jomtien–Suvarnabhumi Airport–Jomtien und 4. Jomtien–Hua Hin–Jomtien.

Pattaya–Ekamai:

Ein Bus pro Stunde von 04.30 bis 21.00 Uhr ohne Reservierung sowie 11 Busverbindungen mit Reservierung um 04.30, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 und 21.00 Uhr ab dem Busbahnhof in Nord-Pattaya (Karte) an der North Pattaya Road. Ausstieg in Bangna möglich. Fahrpreis: 131 Baht pro Person.

Ekamai–Pattaya:

Ein Bus pro Stunde an Ekamai (Karte) von 06.00 bis 21.00 Uhr ohne Reservierung sowie 11 Busverbindungen mit Reservierung um 06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 und 21.00 Uhr. Zustieg in Bangna von 06.30 bis 21.30 Uhr möglich. Fahrpreis: 131 Baht pro Person.

Pattaya–Mo Chit:

Ab dem Busbahnhof in Nord-Pattaya (Karte) an der North Pattaya Road starten die Busse zur Mo Chit Bus Station in Bangkok um 05.00, 07.30, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 und 18.00 Uhr. Auf der Linie werden First-Class-Busse mit 38 Sitzplätzen eingesetzt. Fahrzeit: 2,5 Stunden. Fahrpreis 131 Baht.

Mo Chit–Pattaya:

Ab der Mo Chit Bus Station (Karte) in Bangkok starten die Busse zum Busbahnhof in Nord-Pattaya um 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 und 18.00 Uhr. Auf der Linie werden First-Class-Busse mit 38 Sitzplätzen eingesetzt. Fahrzeit: 2,5 Stunden. Fahrpreis 131 Baht.

Jomtien–Suvarnabhumi

Am Busbahnhof an der Thappraya Road in Jomtien (Karte) starten die Busse zum internationalen Flughafen Suvarna­bhumi stündlich von 07.00 bis 19.00 Uhr (immer zur vollen Stunde). Die Linie wird mit klimatisierten First-Class-Bussen bedient. Fahrzeit: 2 Stunden. Fahrpreis: 143 Baht. Sitzplatzreservierung unter www.rrcticket.com.

Suvarnabhumi–Jomtien:

Am Suvarnabhumi International Airport (Karte) in Bangkok starten die Busse vom Level 1, nahe Gate 8, stündlich von 08.00 bis 20.00 Uhr (immer zur vollen Stunde) zur Busstation in Jomtien. Fahrzeit: 2 Stunden. Fahrpreis: 143 Baht. Sitzplatzreservierung unter www.rrcticket.com.

Jomtien–Hua Hin:

Ab dem Busbahnhof an der Thappraya Road in Jomtien (Karte) startet einmal täglich um 10.30 Uhr ein klimatisierter First-Class-Bus mit 23 Sitzplätzen nach Hua Hin. Fahrzeit: 5 Stunden. Fahrpreis: 473 Baht. Sitzplatzreservierung unter www.rrcticket.com.

Hua Hin–Jomtien:

Ab der Hua Hin Bus Station (Karte) an der Petchkasem Road (Hua Hin Airport) startet der klimatisierte First-Class-Bus mit 23 Sitzplätzen einmal täglich um 11.00 Uhr nach Jomtien. Fahrzeit: 5 Stunden. Fahrpreis: 473 Baht. Sitzplatzreservierung unter www.rrcticket.com.