Von: Björn Jahner | 14.11.19

Die Straße zum Doi Ang Khang ist mit ihren scharfen Kurven nichts für schwache Nerven. Foto: The Nation



CHIANG MAI: Nach dem Abschluss der Bauarbeiten auf dem Chiaprakarn Highway (1249) ist die Route zum Doi Ang Khang wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Behörden appellieren jedoch an Autofahrer, die steile Straße mit erhöhter Aufmerksamkeit zu befahren, denn sie führt durch scharfe Kurven und enge Hänge. Zudem kann sich das Wetter in der Gegend bekanntermaßen schnell ändern und plötzlich auftretende Nebelbänke die Sicht beeinträchtigen. Die Behörden haben nachfolgende Sicherheitshinweise für Autofahrer bekanntgegeben: 1. Die Fahrer sollten mit dem Fahren auf bergigen Straßen vertraut sein. 2. Die Fahrzeuge sollten vor Fahrtauglichkeit überprüft werden (Bremse, Kühler, Motor usw.). 3. Der Fahrer muss seine volle Aufmerksamkeit der Straße widmen (keine Handytelefonate etc.). 4. Hinweise auf der Beschilderung entlang der Route beachten. 5. Fenster runter, Klimaanlage aus, um den Fahrzeugmotor zu entlasten. 6. Autofahrer, die mit der Route nicht vertraut sind, sollten sie nur tagsüber befahren. 7. Ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten. 8. Motorbremse nutzen: Bei starkem Gefälle den zweiten, mitunter auch den ersten Gang einlegen, damit der Motor mitbremst. 9. Bei Müdigkeitserscheinungen unbedingt eine Pause einlegen. 10. Anweisungen von Straßenarbeitern sind zu befolgen. 11. Motorräder mit Automatikgetriebe dürfen die Route nicht nutzen. 12. Wenn die Bremse glüht, legen Sie für 15 bis 30 Minuten eine Pause ein, damit sich die Bremsen abkühlen können. Auf keinen Fall Wasser auf die glühenden Bremsscheiben gießen! 13. Für große Fahrzeuge, wie zum Beispiel Busse, ist die Straße gesperrt. Weitere Informationen erhält man beim Chiaprakarn Highway Department unter der Rufnummer 089-951.6563, beim Verwaltungsbüro des Unterbezirks Mae Ngon (Doi Ang Khang) unter der Rufnummer 053-346.296 (ext 111) beim Rettungsdienst von Mae Ngon unter der Rufnummer 053-884.436 (24 Stunden besetzt).