HUA HIN: Andrew Stocks, Gründer und Geschäftsführer von Sunshine International Retirement Residences mit Sitz in Hua Hin und sein thailändischer Partner Itphumm Tanatchok reisen nächste Woche nach Zürich und weiter durch Europa, um Ruheständler oder interessierte Investoren auf einer Inforeise über die Vorzüge eines sorgenfreien Lebensabends in den Tropen zu informieren.

Die beiden Experten betreiben die beliebte und erfolgreiche Seniorenresidenz Sunshine Hills in Hua Hin. Sie verfügen beide über langjährige Erfahrung in der Branche und kennen die Bedürfnisse Ihrer Gäste ganz genau.

Im August 2019 eröffnen sie das Sunshine Maleesa Place, ein Serviced Apartmenthaus im Stadtzentrum von Hua Hin. Sunshine Hills II, ebenfalls in Hua Hin, befindet sich im Bau und wird im Sommer 2020 bezugsbereit sein. Weitere Projekte sind in Cha-Am, Pattaya, Mukdahan (Isaan) und Chiang Mai geplant.

Ihre Inforeise durch Europa führt die Top-Manager nach Zürich (1. bis 2. Juli / 4. bis 6. Juli / 12. bis 18. Juli), Wien (8. bis 10. Juli), die Region Stuttgart (20. bis 22. Juli) und London (24. bis 31. Juli). Andrew Stocks und sein Partner möchten Ihnen alle Fragen rund um das Thema „Altersruhesitz in Thailand“ persönlich beantworten und die Philosophie ihres Unternehmens im Detail darlegen.

Ihre Fragen und Wünsche können Sie auch im Voraus heute schon per E-Mail stellen. Damit die Termine koordiniert werden können, teilen Sie bitte Ihre Mobil-Nummer und WhatsApp Adresse per E-Mail an andrew [at] sunshine-residences.com. „Mr. Sunshine“ und sein Partner werden Sie umgehend kontaktieren und freuen sich, Sie ganz persönlich kennenzulernen!

Wenn Sie mehr über die erfolgreichen Seniorenresidenzen von Sunshine International erfahren möchten, dann lesen Sie auch das Interview, das im Magazin und Newsportal DER FARANG. Dieses ist erschienen in der Ausgabe 02/2019 im Februar dieses Jahres.

