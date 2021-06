PHUKET: Die Behörden haben eine Liste mit Vorschriften für ausländische Touristen bei einem Besuch der Ferieninsel ab 1. Juli unter dem Phuket Sandbox-Modell herausgegeben.

Im Rahmen dieser Regelung können Ausländer, die nachweislich gegen Covid-19 geimpft und negativ getestet wurden, in die Provinz einfliegen und sich dort frei bewegen, ohne in Quarantäne gehen zu müssen. Nach einem 14-tägigen Aufenthalt in Phuket können sie in andere Provinzen reisen, wenn sie ein zweites Mal negativ getestet wurden. Ab dem 1. Juli dürfen Ausländer über den Phuket International Airport nach Thailand einreisen, vorausgesetzt, sie kommen aus einem Land mit niedrigem oder mittlerem Gesundheitsstatus:

Sie kommen aus einem Land mit niedrigem oder mittlerem Risiko, basierend auf Kriterien, die vom Gesundheitsministerium und der Tourismusbehörde von Thailand festgelegt wurden (darunter sind Deutschland, Österreich und die Schweiz). Die Reisenden müssen nachweisen, dass sie sich vor der Einreise nach Phuket mindestens 21 Tage in dem besagten Land aufgehalten haben.

Sie besitzen ein Einreisezertifikat (COE).

Sie sind mindestens 14 Tage vor der Einreise mit einem in Thailand zugelassenen Impfstoff vollständig gegen Covid-19 geimpft worden und besitzen ein Impfzertifikat. Kinder unter sechs Jahren können mit ihren geimpften Eltern reisen.

Sie sind im Besitz einer Bescheinigung, die belegt, dass Covid-19 bis 72 Stunden vor der Abreise nicht mit der RT-PCR-Methode nachgewiesen wurde.

In Fällen, in denen eine Infektion festgestellt wird, muss der Reisende mindestens 14 Tage vor der Abreise zwei Impfungen mit dem Impfstoff erhalten haben.

Der Besucher muss eine Versicherung über mindestens 100.000 US-Dollar besitzen, die die medizinischen Kosten für Covid-19 und andere Erkrankungen während des gesamten Aufenthalts in Thailand abdeckt.

Sie müssen sich mindestens dreimal einem RT-PCR Covid-19 Test unterziehen: Erstens bei der Ankunft am Flughafen Phuket, zweitens am sechsten oder siebten Tag und drittens am zwölften oder dreizehnten Tag. Der Reisende ist verpflichtet, den ersten Tag/Nacht in Isolation zu verbringen, bis das Testergebnis vorliegt.

Reisende dürfen sich die 14 Nächte nur in Hotels aufhalten, die das SHA-Plus-Zertifikat erhalten haben, bevor sie in andere Teile des Landes reisen dürfen. Wenn Reisende weniger als 14 Tage in Thailand sind, müssen sie am Ende ihres Aufenthaltes Phuket auf dem Luftweg ins Ausland verlassen.

Verifizierten Reisenden steht es frei, sich in Phuket zu bewegen und touristischen Aktivitäten nachzugehen sowie Einrichtungen zu besuchen, die das SHA-Plus-Zertifikat erhalten haben, wobei die Maßnahmen zur Seuchenkontrolle strikt eingehalten werden müssen.

Jeder Besucher ist verpflichtet, die Smartphone-Apps Thailand Plus und Mor Chana zu installieren, so dass er während seines Aufenthalts in Thailand nachverfolgt werden kann.

Die oben genannten Maßnahmen gelten auch für Ausländer, die auf dem Land- oder Seeweg in die Provinz einreisen. Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen wird als Verstoß gegen das Gesetz über übertragbare Krankheiten betrachtet und kann zum Entzug der Aufenthaltsgenehmigung gemäß dem Einwanderungsgesetz führen.