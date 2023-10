Foto: The Nation

NONG KHAI: Die Provinz Nong Khai im thailändischen Nordosten bereitet sich auf die Organisation des Naga-Feuerballfestes – Bung Fai Phraya Nak – vor, einer jährlichen Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Ende der buddhistischen Fastenzeit, die in diesem Jahr vom 20. bis 30. Oktober stattfindet.

Nong Khais Gouverneur Rachan Sunhua führte am Freitag (6. Oktober 2023) den Vorsitz bei einem Treffen von Provinzbeamten und privaten Partnern, um die Organisation von Aktivitäten an verschiedenen Orten in der Provinz im Rahmen des Festivals zu planen.

Die Hauptveranstaltung findet in der Nacht zum Sonntag, dem 29. Oktober 2023, dem Ende der buddhistischen Fastenzeit, am Ufer des Mekong im Bezirk Mueang statt.

Weitere Aktivitäten wie kulturelle Darbietungen, Bootsrennen, Laufveranstaltungen und Konzerte werden in sechs Bezirken – Sangkhom, Sri Chiang Mai, Tha Bo, Phon Phisai, Rattanawapi und Muang – entlang des Mekong-Flusses während des 11-tägigen Festes stattfinden.

Am Morgen des 30. Oktober 2023 findet in den Bezirken Sangkhom, Phon Phisai und Muang eine Zeremonie statt, bei der den buddhistischen Mönchen Almosen dargebracht werden, womit das Ende des Festivals markiert wird.

Das Phänomen der Naga-Feuerkugeln, oder „Bung Fai Phraya Nak“, wie sie von den Einheimischen genannt werden, beschreibt glühende rosa und rote Feuerbälle, die in dieser Jahreszeit nachts aus dem Mekong aufsteigen. Die Berichte über die Anzahl der Feuerbälle schwanken zwischen einigen Dutzend und Tausenden pro Nacht.

Die Einheimischen, sowohl auf der thailändischen als auch auf der laotischen Seite des Mekong, glauben an die Mythologie, dass die Feuerkugeln eine Manifestation einer mystischen Naga sind, eines Halbgottes, der halb Mensch, halb Schlange ist und im Fluss wohnt.

Das Naga-Feuerball-Festival ist eine der größten Attraktionen der Provinz und zieht jedes Jahr Tausende von Touristen aus ganz Thailand und dem Ausland an.