Der Fahrer soll in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Foto: The Thaiger

PHUKET: Vier chinesische Touristen und ein Vanfahrer wurden am Montagmorgen in Karon bei einem Unfall verletzt.

Der Zwischenfall ereignete sich um 2.30 Uhr in einer Kurve an der Patak Road vor dem Eingang des Hotels Hilton. In dem Minibus saßen ein vierjähriges Mädchen, zwei 32- bzw. 53-jährige Frauen und ein 32 Jahre alter Mann. Die Polizei vermutet, dass der Vanfahrer mit hoher Geschwindigkeit in die Kurve fuhr und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dann kippte der Minibus um. Die Chinesen waren auf der Fahrt vom Flughafen Phuket zum Sugar Marina Hotel. Laut der Polizei fiel ein Alkoholtest bei dem Fahrer negativ aus.