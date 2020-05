Verwechslung dementer Frauen führt zu falscher Beerdigung

SPLIT: Verwechslung in einem Krankenhaus der kroatischen Adriastadt Split: Eine alte Frau, die an einer Lungenentzündung starb, wurde mit der 90-jährigen Iva F. verwechselt, die im selben Krankenhaus behandelt wurde und ihre Erkrankung überstand.

Am 21. April wurde die Tote im Familiengrab von F. in der bosnischen Kleinstadt Grude, nahe der Grenze zu Kroatien, beerdigt. Erst jetzt stellte sich der Irrtum heraus, berichtete die in Split erscheinende Tageszeitung «Slobodna Dalmacija» am Dienstag.

Der in Zagreb lebende Neffe von Iva F. zeigte sich erleichtert, als er erfuhr, dass seine Tante am Leben ist und es ihr gut geht. Der kroatische Gesundheitsminister Vili Beros rief ihn persönlich an und entschuldigte sich im Namen des Klinikzentrums von Split.

Beide Frauen waren nicht am Virus Sars-CoV-2 erkrankt, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Sie lebten in unterschiedlichen Altenheimen in der Umgebung von Split. Zu der Verwechslung kam es vermutlich deshalb, weil sie fast zur selben Zeit im Klinikum eintrafen und weil beide Demenz haben.

Der Irrtum klärte sich erst auf, als Iva F. nach ihrer Genesung in das Altenheim der gestorbenen Patientin gebracht wurde und sie dort niemand kannte.