BANGKOK: Die Verschuldung der Haushalte im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal 2020 leicht auf 80,1 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit vier Jahren

Daten der Zentralbank zeigen, dass sich dieser Trend wegen der Coronakrise weiter fortsetzen wird. Im März belief sich die Verschuldung der privaten Haushalte auf 13,479 Billionen Baht. Die Verschuldung im Verhältnis zum BIP könnte am Ende dieses Jahres auf 88 bis 90 Prozent steigen, was nach Angaben des Forschungszentrums der Kasikornbank der höchste Wert in den letzten 18 Jahren wäre, in denen die Zentralbank Aufzeichnungen über die Verschuldung der Haushalte erstellt hat.

Eine scharfe wirtschaftliche Schrumpfung und die Entschuldungsmaßnahmen der Banken, einschließlich geringerer Kreditrückzahlungen und Schuldenmoratorien, dürften die Verschuldung der Haushalte hochhalten, so das Forschungszentrum der Kasikornbank. Auch die zinsgünstigen Darlehen, die den vom Virenausbruch betroffenen Haushalten angeboten werden, dürften den Schuldenstand, der bereits jetzt zu den höchsten in Asien zählt, weiter ansteigen lassen.