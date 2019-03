Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.19

CHUMPHON: Ein Durian-Händler in der südlichen Provinz Chumphon verspricht jenem Mann, der das Herz seiner 26-jährigen Tochter gewinnt und sein Familienunternehmen weiterführen will, zehn Millionen Baht und weitere Vermögenswerte.

„Ich werde keinen einzigen Baht Mitgift von ihm verlangen, sondern ihm stattdessen zehn Millionen Baht in bar, zehn Fahrzeuge und ein Haus für meine Tochter geben, die ihr Studium an der Assumption University mit Auszeichnung beendete und einen Master-Abschluss der Universität Sun Yat-sen in China hat“, sagte der Vater der „Bangkok Post“. Er glaubt, wenn er noch länger warten würde, könnte seine Tochter für die Heirat zu alt sein. Er sei bereit, sich zurückzuziehen und sein Duriangeschäft an die nächste Generation zu übergeben. Der Ehemann müsse gut und kein Spieler sein, er müsse fleißig sein und die Tochter wirklich lieben. Er müsse nicht reich und gebildet sein. Die Tochter widerspricht der Entscheidung ihres Vaters nicht. „Zuerst dachte ich, mein Vater habe Witze gemacht, aber es stellt sich heraus, dass er ernsthaft einen Schwiegersohn sucht.“ Ein anständiger Mann, der hart arbeitet und seine Familie liebt, sei gut genug für sie, sagt die Tochter.