Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.19

PHUKET: Ein Minibus mit fünf chinesischen Touristen prallte am frühen Samstagmorgen in Muk Dok Khao gegen einen Strommast.

Von den fünf Urlaubern, drei Frauen und zwei Männer, erlitten drei Verletzungen. Der Van-Fahrer wurde an der Stirn verletzt und wie die Chinesen in das Krankenhaus Thalang eingeliefert. Die Urlauber waren auf dem Weg von ihrem Hotel zum Flughafen. Laut dem Fahrer musste dieser einem auf der Straße liegenden Ast ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der erst vor dem Strommast zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Mast in zwei Teile. Mitarbeiter des Stromversorgers stellten die Stromversorgung in diesem Gebiet wieder her.