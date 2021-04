In vielen Ländern der Welt schreiten die Corona-Impfkampagnen voran. Parallel zur steigenden Impfrate öffnet sich Thailand in drei Schritten für geimpfte Touristen. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das Centre for Economic Situation Administration (CESA) den Drei-Stufen-Plan zur Wiedereröffnung der sechs wichtigsten Touristengebiete des Landes für geimpfte ausländische Besucher genehmigt, der von der Tourism Authority of Thailand entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um die Provinzen Phuket, Krabi, Phang Nga, Surat Thani (Koh Samui), Chonburi (Pattaya) und Chiang Mai.

Die Genehmigung erfolgte, nachdem die Regierung die Quarantäne für geimpfte internationale Besucher aus 11 Ländern am 1. April verkürzt hatte. Sie müssen nach ihrer Ankunft in Thailand fortan nur noch sieben statt 14 Nächte in einer ASQ-Unterkunft („Alternative State Quarantine“) verbringen, bevor sie sich frei im Land bewegen dürfen.

Urlaubsstimmung kommt an den ASQ-Schaltern im Bangkoker Suvarnabhumi Airport bisher keine auf. Foto: epa/Diego Azubel

Der Drei-Stufen-Plan ist auf die sechs wichtigsten thailändischen Touristenprovinzen beschränkt und soll in drei aufeinanderfolgenden Zeitphasen umgesetzt werden – im zweiten, dritten und vierten Quartal dieses Jahres.

Kürzere Quarantäne mit mehr Freiheit

Die erste Phase (Q2) umfasst den Zeitraum von April bis Juni. Geimpfte ausländische Touristen werden nach dem Modell „0+7 Nächte + ausgewiesene Gebiete“ unter Quarantäne gestellt. Nachdem sie sieben Nächte in einer ASQ-Unterkunft verbracht haben dürfen sie das ganze Land ohne Einschränkungen bereisen. Das Modell „0+7 Nächte + ausgewiesene Gebiete“ bedeutet, dass geimpfte ausländische Touristen während der sieben Nächte langen Quarantäne alle Freizeitangebote ihrer ASQ-Unterkunft nutzen können, wie z.B. Schwimmen im Pool oder Trainieren im Fitnessstudio. Darüber hinaus dürfen sie auch ausgewiesene Gebiete außerhalb der ASQ-Unterkunft besuchen.

„Sandkasten“ ersetzt Quarantäne

Die zweite Phase (Q3) umfasst den Zeitraum von Juli bis September. Im Rahmen des sogenannten „Sandbox“-Programms hebt die Inselprovinz Phuket als erstes Touristengebiet des Landes die Quarantänepflicht für geimpfte ausländische Besucher auf. Der Begriff „Sandbox“ (Sandkasten) steht für ein vom Rest des Landes abgeschottetes Gebiet, in diesem Fall die Insel Phuket, in dem sich geimpfte ausländische Besucher ohne Quarantäne aufhalten dürfen. Während sie in den ersten sieben Tagen ihres Aufenthaltes die „Sandbox“ bzw. die ausgewiesenen Gebiete in Phuket nicht verlassen dürfen, werden ihnen anschließend Reisen durch das ganze Land gestattet. In den fünf weiteren Touristengebieten des Drei-Stufen-Plans – Krabi, Phang Nga, Surat Thani (Koh Samui), Chonburi (Pattaya) und Chiang Mai – gilt hingegen weiterhin die Quarantäne-Regelung nach dem Modell „0+7 Nächte + ausgewiesene Gebiete“ (s. o.).

Urlaubsgebiete streichen Quarantäne

In der dritten Phase (Q4), die den Zeitraum von Oktober bis Dezember umfasst, wird das „Sandbox“-Programm auch in Krabi, Phang Nga, Surat Thani (Koh Samui), Chonburi (Pattaya) und Chiang Mai übernommen und die Quarantänepflicht für geimpfte ausländische Touris­ten aufgehoben. Analog zum Pilotprojekt auf Phuket dürfen sie in den ersten sieben Tagen ihres Aufenthaltes die „Sandbox“ bzw. die ausgewiesenen Gebiete ihres Ankunftsortes (Krabi, Phang Nga, Koh Samui, Pattaya oder Chiang Mai) nicht verlassen, können sich aber anschließend im ganzen Land frei bewegen.

Ein Ausländer wird von den Mitarbeitern seiner gebuchten ASQ-Unterkunft am Flughafen in Empfang genommen. Foto: epa/Diego Azubel

Unabhängig vom Quartal bzw. der jeweiligen Stufe der Wiedereröffnung müssen alle geimpften ausländischen Besucher nach ihrer Ankunft in Thailand einen Covid-19-Test (RT-PCR-Methode) absolvieren und die ThailandPlus-App zur Personenrückverfolgung im Covid-19-Fall auf ihrem Smartphone installieren.

Einreisebedingungen für geimpfte Ausländer

• Ein gültiges Visum oder eine Wiedereinreiseerlaubnis.

• Eine von der Königlich-Thailändischen Botschaft oder von einem Königlich Thailändischen Konsulat ausgestellte Einreisebescheinigung („Certificate of Entry“ / COE).

• Eine Reisekrankenversicherung mit Gültigkeit in Thailand und einer Mindestdeckungssumme von 100.000 US-Dollar für medizinische Behandlungen einschließlich Covid-19.

• Eine Reservierungsbestätigung einer ASQ-Unterkunft.

• Ein ärztliches Attest, das einen Covid-19-Test (RT-PCR-Methode) mit negativem Befund bestätigt. Das Attest muss in englischer Sprache verfasst und darf nicht länger als 72 Stunden vor Abflug ausgestellt worden sein.

Weitere Auskünfte erteilen die Königlich Thailändische Botschaften oder Thai-Konsulate.

Von Beginn an gehört das Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok zu den führenden ASQ-Anbietern in Thailand. Mit zunehmender Impfrate verkürzt sich die Quarantänte. Foto: epa/Diego Azubel

Berechtigt zur Einreise in die sechs wichtigsten Touristengebiete Thailands im Rahmen des Drei-Punkte-Planes sind nur geimpfte Ausländer, die aus Ländern stammen, in denen es keinen mutierten Covid-19-Stamm gibt. Eine Liste der betroffenen Länder wird auf der Webseite des thailändischen Gesundheitsministeriums (www.moph.go.th/) bekanntgegeben und ständig aktualisiert.

Impfung bis zu 14 Tage vor der Einreise

Die Covid-19-Impfung muss mindestens 14 Tage vor der Einreise vollständig abgeschlossen worden sein. Anerkannt werden nur Vakzine, die vom Ministerium für öffentliche Gesundheit (MoPH) zugelassen und registriert oder von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) genehmigt wurde.

Nachfolgende Impfstoffe werden akzeptiert (Stand: 31. März 2021):

• ARS-CoV-2-Impfstoff (CoronaVac) von Sinovac (2 Dosen erforderlich).

• AZD1222 von AstraZeneca/ Oxford (2 Dosen erforderlich).

• AZD1222 von SK BIOSCIENCE-AstraZeneca/Oxford (2 Dosen erforderlich).

• BNT162b2/CORMIRNATY - Tozinameran (INN) von Pfizer/BioNTech (2 Dosen benötigt).

• Covishield (ChAdOx1_nCoV19) vom Serum Institute of India (2 Dosen benötigt).

• Ad26. COV2.S von Janssen Pharmaceutical Companies/ Johnson & Johnson (1 Dosis benötigt). (1 Dosis erforderlich).

• mRNA-1273 von Moderna (2 Dosen benötigt).

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) veröffentlicht im TAT Newsroom tagesaktuelle Informationen zur Covid-19-Situation in Thailand unter www.tatnews.org.