Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.20

PATTAYA: Ein ukrainischer Immobilienmakler ist auf der Flucht und soll nach einem Bericht von „Thaivisa“ in Pattaya den größten Immobilienbetrug aller Zeiten begangen haben.

Der Geschäftsmann mit ukrainischen und kanadischen Pässen lebte seit fast einem Jahrzehnt in Pattaya und leitete eine Immobilienagentur. Ihm wird vorgeworfen, Zahlungen für Eigentumswohnungen entgegengenommen zu haben, die nicht existierten oder bereits verkauft worden waren. Kunden und Investoren sagen, sie fanden den Ukrainer sympathisch, freundlich und vor allem vertrauenswürdig. Bis sie herausfanden, dass sie Opfer eines Betrugs in der Größenordnung von 300 Millionen Baht geworden waren. Nach der Überweisung von Geldern erhielten die Investoren Chanots (Eigentumsurkunden) für ihre Eigentumswohnungen, um später festzustellen, dass die Dokumente gefälscht waren. Andere überwiesen Geld und erfuhren, dass mehrere Personen dieselbe Wohnung gekauft hatten.

Ein Betrogener sagte laut „Thaivisa“ aus, er habe 5 Millionen Baht an den Makler überwiesen, der ihm im Gegenzug einen unterschriebenen Kaufvertrag und die Schlüssel für sein zweites Zuhause in der Sonne gab. Der Mann kaufte Möbel, bevor er in sein Heimatland zurückkehrte. Bei seiner Rückkehr im Laufe des Jahres versicherte der Ukrainer dem Kunden, er werde die Eigentumsurkunden für das Anwesen erhalten, wenn er Pattaya das nächste Mal besuche.

Als er sechs Monate später nach Pattaya zurückkehrte, stellte er fest, dass in seiner Wohnung ein Fremder wohnte und er nicht der rechtmäßige Eigentümer war. Bis heute hat der Mann weder die Wohnung noch die 5 Millionen Baht erhalten.

Nicht nur Kunden und Investoren, auch die Mitarbeiter der Agentur wurden betrogen. Vor der Flucht soll der Ukrainer alle Konten des Unternehmens bis zum letzten Baht geplündert haben, einschließlich Mieteinlagen von Kunden und Gehältern der Mitarbeiter. Die russische Nachrichtenseite Novostivl berichtet, der Makler habe Thailand über den Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi mit dem Ziel Hongkong verlassen.