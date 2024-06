Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Samstag

Gouverneur: Fünf Tote nach Drohnenangriff

KURSK: Fast täglich berichtet das Moskauer Verteidigungsministerium über ukrainische Drohnenangriffe in russischen Grenzregionen. In der Region Kursk wurden nun Tote und Verletzte gemeldet.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch zwei kleine Kinder, teilte der Gouverneur des Gebiets Kursk, Alexej Smirnow, am Samstag mit. Demnach schlug der Flugkörper in dem Dorf Gorodischtsche in ein Wohnhaus ein. Zwei Schwerverletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Region Kursk wird wie die anderen grenznahen Gebiete Brjansk, Belgorod und Rostow immer wieder von ukrainischer Seite angegriffen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass in der Nacht zum Samstag in insgesamt vier russischen Regionen sechs angreifende Drohnen abgeschossen worden seien. Überprüfbar waren die russischen Behördenangaben nicht.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den seit mehr als zwei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg immer wieder auch russisches Gebiet an. Die Attacken richten sich nach ukrainischen Angaben gegen militärische Stellungen Russlands. Immer wieder werden aber auch zivile Objekte getroffen - etwa wenn Trümmer abgeschossener Drohnen zu Boden fallen. Die Folgen auf russischer Seite stehen in keinem Verhältnis zur hohen Zahl der Opfer und den massiven Zerstörungen durch die russischen Angriffe auf die Ukraine.