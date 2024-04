Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Montag

«Politiken»: Die USA haben der Ukraine und der EU eine Chance gegeben

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» kommentiert am Montag die Verabschiedung eines Hilfspakets für die Ukraine durch das US-Repräsentantenhaus:

«Die USA haben am Freitag ihre einzigartige Verantwortung gezeigt, als es dem Repräsentantenhaus endlich gelang, ein gigantisches militärisches Hilfspaket für die Ukraine - und Israel und Taiwan - zu verabschieden. Mit ihrer Unterstützung zeigen die USA abermals, dass sie der entscheidende Beschützer der liberalen, freien Welt sind, obwohl das Land noch immer selbst in einer tiefen politischen Krise steckt.

Gerade deshalb sollte sich Europa nicht auf der amerikanischen Hilfe ausruhen, sondern sie im Gegenteil als Chance dafür begreifen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Es ist traurig, dass Europa im dritten Kriegsjahr nicht in der Lage ist, die Ukraine selbst mit Waffen und Munition zu versorgen. Nächstes Jahr könnte Trump wieder Präsident werden und die USA somit aus der Gleichung verschwinden.

Wir müssen selbst der Ukraine helfen können, sich gegen Russland zu verteidigen; sonst klingen all die wohlwollenden Worte und Beitritts-Versprechungen vollkommen hohl - und Russland könnte noch mehr Geschmack daran finden, unseren Kontinent und unsere Freiheit zu untergraben. Der Krieg in der Ukraine ist die Schicksalsstunde der EU und obwohl es teuer wird, zu helfen, können wir uns gar nichts anderes leisten.»

«De Standaard»: Ukraine kann vorerst aufatmen

BRÜSSEL: Zur Zustimmung der US-Republikaner zu einem neuen Milliarden-Hilfspaket für die Ukraine meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Dass der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses des US-Kongresses dank Briefings über die instabile Lage in der Ukraine und die möglichen nächsten Schritte Putins dann doch noch nachgab, nährt die Zuversicht, dass in der Hitze des Gefechts auch in Trumps Partei der gesunde Menschenverstand überwiegt. Die Ukraine atmet auf. In letzter Minute kommt ein Strom von Waffenlieferungen in Gang, der ihr erneut ermöglicht, sich gegen das russische Übergewicht zu wehren. Europa teilt diese Erleichterung. Aber das sichere Gefühl von Geborgenheit durch amerikanischen Schutz kehrt nicht zurück. Im Gegenteil, das alles fühlt sich an wie eine Generalprobe für das, was Trump im November bringen könnte.»

«de Volkskrant»: Waffenhilfe für Ukraine von entscheidender Bedeutung

AMSTERDAM: Zur Billigung eines neuen Hilfspakets der USA für die Ukraine durch das US-Repräsentantenhaus meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Für die Ukraine ist dieser Beschluss von enormer Bedeutung. In den letzten Wochen war das Land kaum noch in der Lage, sich gegen russische Angriffe zu verteidigen. Es gab zu wenig Flugabwehrraketen, um die Drohnen und Raketen zu stoppen, mit denen die Russen ukrainische Wohnungen und Kraftwerke zerstörten, und zu wenig Artilleriegeschosse, um der russischen Panzerarmee auf dem Schlachtfeld standzuhalten. Die Ukraine verteidigt sich mit dem Rücken zur Wand. (...)

Gegner der Militärhilfe - neue Rechtsradikale in den USA und alt Linke Pazifisten in den Niederlanden - sagen, dass die westliche Waffenhilfe den Krieg verlängert und das Leiden der Ukraine vergrößert. Das sagte auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einer Reaktion auf die Abstimmung im Repräsentantenhaus. Doch in den vergangenen Wochen hat sich dieses Argument als unhaltbar erwiesen.

Gerade der Mangel an Waffen hat das Leiden der Ukraine in den Städten und auf dem Schlachtfeld vergrößert. Die Russen schienen nicht gewillt, mit dem geschwächten Gegner Gnade walten zu lassen. Im Hinblick auf die für Juni in der Schweiz geplante Friedenskonferenz (an der Russland kein Interesse hat) ist eine starke Position der Ukraine essenziell.»

«Magyar Nemzet»: Geld aus den USA führt zu Vernichtung der Ukraine

BUDAPEST: Zur Freigabe des Hilfspakets für die Ukraine durch das US-Repräsentantenhaus schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Montag:

«Was kommt nun? Mehr Leichenberge anstatt Frieden. Der Großteil der unter Applaus und Fahnenschwenken auf den Weg gebrachten 61 Milliarden Dollar wird weder auf die geheimen Bankkonten des ukrainischen Klavierspielers (Präsident Wolodymyr Selenskyj) fließen, noch werden sie für die Zahlung ukrainischer Renten verwendet (...). Glaubt man der früheren Enthüllung des amerikanischen Präsidenten und seines Außenministers, Herrn Blinken, dann landen neunzig Prozent der "Hilfe" in der amerikanischen Militärindustrie, die damit allerlei Mordinstrumente herstellt. Aus den Lagerhallen werden sie dies und jenes verstaubte Gerät mit abgelaufener Garantie, mit Sternenbannern umschnallt nach Kiew schicken. (...)

Auf der einen Seite steht Russland, das aufgrund einer existenziellen Bedrohung einen Krieg begonnen hat, auf der anderen Seite steht der endlose Profithunger des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes, mit Brüssel im Schlepptau. Je mehr die Amerikaner den Krieg verlängern, desto größer ist die Chance, dass die Ukraine schlussendlich von der Landkarte verschwindet.»