Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Zehn Tote nach Raketenangriff - Selenskyj drängt auf mehr Flugabwehr

TSCHERNIHIW/KIEW: Bei einem neuen russischen Raketenangriff gibt es viele zivile Opfer. Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft den Bündnispartnern unzureichende Lieferungen von Flugabwehrsystemen vor.

Vor dem Hintergrund eines russischen Raketenangriffs auf die Großstadt Tschernihiw mit vielen Toten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Flugabwehr von den westlichen Partnern eingefordert. «Das wäre nicht passiert, wenn die Ukraine ausreichend Flugabwehr erhalten hätte und wenn die Welt entschlossen genug gewesen wäre, dem russischen Terror entgegenzutreten», schrieb der Staatschef am Mittwoch bei Telegram. Es werde weiter nach Opfern unter den Trümmern gesucht. Selenskyj zufolge wurden bisher 10 Tote geborgen. 20 weitere Menschen wurden verletzt.

Den Ukrainern fehle es bei ihrem Kampf nicht an Entschlossenheit, fügte Selenskyj hinzu. «Es braucht eine ausreichende Entschlossenheit unserer Partner und eine ausreichende Unterstützung, die diese Entschlossenheit widerspiegelt», mahnte der Präsident. Am Morgen waren nach Behördenangaben drei russische Raketen in der nordukrainischen Gebietshauptstadt Tschernihiw eingeschlagen.

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren mit westlicher Unterstützung eine russische Invasion ab.

Tote und Verletzte nach russischem Raketenschlag auf Tschernihiw

TSCHERNIHIW: Systematisch beschießt Russland die Ukraine mit Drohnen und Raketen. Am Mittwoch trifft es die Gebietshauptstadt Tschernihiw. Die Behörden sprechen von vielen Opfern.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Tschernihiw im Norden der Ukraine sind Behördenangaben nach mindestens 10 Menschen getötet und 20 verletzt worden. Bei Bekanntgabe der ersten Opferzahlen hatte der Bürgermeister Olexander Lomako am Mittwoch im Fernsehen gesagt, die Zahl werde voraussichtlich noch steigen. Bei dem Angriff seien drei Raketen in der Nähe des Stadtzentrums eingeschlagen, sagte der Militärgouverneur der Region, Wjatscheslaw Tschaus, per Video in seinem Telegram-Kanal.

Getroffen wurden demnach Objekte der zivilen und sozialen Infrastruktur. Ärzte und Rettungstrupps seien bereits im Einsatz, versicherte Bürgermeister Lomako. Die Bevölkerung wurde zum Blutspenden aufgerufen.

Tschernihiw liegt etwa 150 Kilometer nördlich von Kiew unweit der Grenze zu Russland. Als im Februar 2022 russische Militärs in die Ukraine einmarschierten, wurde auch Tschernihiw angegriffen. Den Angreifern gelang es aber nicht, die Stadt einzunehmen. Tschernihiw wurde durch intensiven Beschuss und eine Blockade aber schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet ist die Stadt mehrfach zum Ziel russischer Angriffe aus der Luft geworden.