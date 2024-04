Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

Russland meldet großen Drohnenangriff - Explosion bei Militärflugplatz

MOSKAU: Insgesamt mehr als 50 Drohnen sollen in der Nacht auf Russlands Grenzregionen abgefeuert worden sein. In sozialen Netzwerken ist von Explosionen an einem Militärflugplatz die Rede.

Russlands Grenzregion ist in der Nacht zum Freitag offiziellen Angaben zufolge mit Dutzenden ukrainischen Drohnen beschossen worden. Die eigene Luftverteidigung habe insgesamt 53 Flugkörper abgefangen, davon 44 im Gebiet Rostow, teilte das russische Verteidigungsministerium am Morgen mit.

Der Rostower Gouverneur Wassili Golubew wiederum berichtete von einem «massiven Drohnenangriff», der einen Verwaltungsbezirk namens Morosowski getroffen habe. Weil ein Umspannwerk beschädigt worden sei, blieben einige Bewohner vorerst ohne Strom, schrieb er. Unabhängige Medien verwiesen darauf, dass sich im Morosowski-Bezirk ein Militärflugplatz befindet. In Telegram-Kanälen wurden zudem Aufnahmen von Feuerbällen am Himmel geteilt und Anwohner zitiert, die von Explosionsgeräuschen berichteten.

Russland, das seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine führt, wird insbesondere im Grenzgebiet selbst zunehmend beschossen. Oft ist militärische Infrastruktur Ziel solcher Attacken. Opferzahlen und Schäden stehen dabei in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der angegriffenen Ukraine.

«De Standaard»: Ukraine-Krieg hat Nato mit Schwächen konfrontiert

BRÜSSEL: Zum Zustand der Nato meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Freitag:

«Die Allianz hielt einst die rote Gefahr in Schach. Doch leider hat sich das Gespenst des Kommunismus inzwischen in das Gespenst Putins verwandelt. Ungeachtet der Nato-Erweiterung gibt es keinen Grund zu überschwänglicher Freude. Der Krieg in der Ukraine hat die Bedeutung des Bündnisses erhöht, es aber auch mit Schwächen konfrontiert.

Die Einheit in der Vielfalt hat ihren Preis. Außerdem haben so gut wie alle Mitgliedstaaten das Kriegführen verlernt; die Industrie hat sich nicht angepasst. Die Finanzen bleiben ein Problem, bei den Verteidigungsausgaben wurde zu stark gekürzt. Dies zu ändern ist schwierig und ohne eine bessere Zusammenarbeit zur Maximierung der Rentabilität von Investitionen nicht möglich.

Zudem steht die Nato vor neuen geopolitischen Herausforderungen. Der Nahe Osten entwickelt sich immer mehr zu einem Pulverfass, und das Verhalten des Verbündeten Israel macht fassungslos. Der afrikanische Kontinent verliert an Stabilität, und der Einfluss der russischen Söldner und der Chinesen nimmt zu. Auch China selbst bleibt ein Grund zur Sorge.»