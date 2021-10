Grafik: Department of Consular Affairs

BANGKOK: Die Abteilung für konsularische Angelegenheiten des thailändischen Außenministeriums hat eine Übersicht zu den neuen Einreisebestimmungen nach Thailand veröffentlicht, die am 1. November 2021 in Kraft treten.

1. Ab dem 1. November 2021 wird der „Thailand Pass“ für Reisende nach Thailand eingeführt. Bitte registrieren Sie sich für den „Thailand Pass“ online (Anm. d. Red.: Die Registrierungsplattform ist derzeit noch nicht aktiv).

Der Antragsteller erhält einen QR-Code für den „Thailand Pass“, den er den Fluggesellschaften und den thailändischen Grenzkontrollbeamten vorlegen muss.

2. COEs, die vor dem 1. November 2021 genehmigt wurden, bleiben für die Einreise nach Thailand gültig. Bitte setzen Sie sich direkt mit dem Hotel in Verbindung, um die Rückerstattung zu erhalten.

3. Minderjährige unter 12 Jahren in Begleitung, die nicht geimpft sind, können ebenfalls unter Befreiung der Quarantäne einreisen (sie müssen mindestens eine Nacht im Hotel auf das Ergebnis des RT-PCR-Tests warten).

4. Bitte beachten Sie, dass sich die Reisenden mindestens 21 Tage in den in der Liste aufgeführten Ländern augefhalten haben oder erst zuvor aus Thailand dorthin eingereist sind (Anm. d. Red.: z.B. für einen Familienbesuch etc.).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Königlich Thailändische Botschaft oder das Königlich Thailändische Generalkonsulat in Ihrem Land.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Thailändischen Außenministerium, eine Übersicht zu allen 46 Ländern, die ab 1. November 2021 von der Quarantäne bei der Einreise ins Königreich befreit sind, finden Sie bei der Abteilung für konsularische Angelegenheiten.

