Foto: The Nation

LOEI: Das Fremdenverkehrsamt von Loei zeigt sich zuversichtlich, dass die Provinz in der Nordostregion von Thailand während des sechstägigen Feiertags einen beeindruckenden Einnahmenzuwachs verbuchen wird.

Jariyathorn Suhu, der Direktor des Büros der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Loei, berichtete, dass die Hotels in der Provinz binnen kürzester Zeit ausgebucht waren, nachdem der Montag (31. Juli 2023) zum Brückentag ernannt wurde und somit ein sechstägiges langes Wochenende ermöglichte.

Während des gesamten Zeitraums waren beliebte Touristenorte wie die Chiang Khan Walking Street zu 100 Prozent ausgebucht, während andere Hotels eine Belegung von 80 Prozent verzeichneten. Dies galt unter anderem für Unterkünfte in der Nähe des Skywalks und des Thai Cultural Village im Bezirk Chiang Khan, des Phrathat Sri Song Rak (ein Stupa zu Ehren zweier Liebender) im Bezirk Dan Sai, des Wat Somdej Phu Ruea Ming Muang, des Phu-Ruea-Nationalparks, des Phu-Ruea-Hochland-Anbaugebiets im Bezirk Phu Ruea, des Phu-Suan-Sai-Nationalparks im Bezrik Na Haew und des Bor-Bid-Nationalparks im Bezirk Mueang.

Seit dem ersten Tag des langen Wochenendes, also seit letztem Freitag (28. Juli 2023), strömen Touristen in die Provinz. Der Direktor fügte hinzu, dass auch die Souvenirläden und Restaurants während der Ferienzeit gute Geschäfte machen würden. Die hohe Auslastung der Hotels und das belebte Treiben in den touristischen Zentren lassen darauf schließen, dass die Provinz Loei von einem erfolgreichen und gewinnbringenden sechstägigen Feiertag profitieren wird.