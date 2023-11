Foto: The Nation

LOEI: Am vergangenen Wochenende trotzten Hunderte von Touristen der morgendlichen Kälte und strömten auf den Gipfel des Berges Phu Ruea in Loei im Nordosten des Landes, wo sie den Sonnenaufgang und das Nebelmeer genossen.

Netrnapha Ngamnetr, Leiterin des Phu-Ruea-Nationalparks, sagte, dass es an diesem Wochenende viele Touristen in den Nationalpark zog, weil das Quecksilber am Morgen auf 10 Grad Celsius gefallen war.

Foto: The Nation

Sie sagte, dass die Touristen in der Regel auf den Gipfel des Berges Phu Ruea fuhren, um die Aussicht in der Morgensonne zu genießen. Der Berg liegt etwa 1.365 Meter über dem Meeresspiegel.

Der Park besteht aus einer Reihe von Sandstein- und Granitfelsen, von denen einer einen Vorsprung aufweist, der wie ein großes, altes chinesisches Segelboot aussieht.

Foto: The Nation

Netrnapha sagte, dass die Besucher bei den sinkenden Temperaturen auch ein Nebelmeer auf dem Berg Phu Ruea genießen können, wo sich auf dem Gipfel eine hoch verehrte Buddha-Statue befindet.

Der Nationalpark liegt etwa 60 Kilometer vom Zentrum des Bezirks Mueang Loei entfernt. Wer nach Loei fliegt, kann ein Auto mieten oder einen Bus zum Park chartern.