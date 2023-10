Foto: The Nation

LOEI: Das verlängerte Wochenende hat zahlreiche Besucher auf den Phu Kradueng in der Provinz Loei im Nordosten Thailands gelockt, die die kühlen Temperaturen und die spektakuläre Aussicht auf dem Berg genossen. Am zurückliegenden langen Wochenende (21.–23. Oktober 2023) besuchten fast 2.000 Touristen den Berggipfel, wo sie das Nebelmeer beobachteten und die kühlen Temperaturen von 16 Grad Celsius genossen.

Nach Aussage der Behörden wurde der Phu-Kradueng-Nationalpark von den Besuchern regelrecht überrannt. Offiziellen Angaben zufolge sind 1.883 Menschen in den Park gereist, um das kalte Wetter und die natürliche Schönheit zu erleben und einmal im Leben den Gipfel des Phu Kradueng zu bezwingen. So erreichten am Sonntagmorgen (22. Oktober 2023) laut der Nationalparkverwaltung 1.883 Touristen den Gipfel des Phu Kradueng.

Die meisten Touristen wachen in der Regel früh am Morgen auf und wandern über 2 Kilometer von ihrer Unterkunft und dem Touristenservicezentrum in Wang Kwang.

Die Naturschönheiten auf dem Weg zum Berggipfel, die grünen Grasflächen und Kiefernwälder sind Teil eines bezaubernden Ausflugs, bei dem man das Nebelmeer beobachtet und auf die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages wartet, die den Nebelschleier über den hohen Klippen durchdringen.

Am Abend machen sich die Touristen auf den Weg, um den Sonnenuntergang am Pha Lom Sak Cliff zu erleben. Der Phu-Ruea-Nationalpark ist nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen, die das Nebelmeer und den Sonnenaufgang vom Berggipfel aus bewundern und das kalte Wetter auf dem Gipfel erleben möchten.