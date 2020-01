Tourismusbehörde erinnert an Rauchverbot

Von: Björn Jahner | 04.01.20

An den AoT-Flughäfen wurde in den Raucherkabinen das Qualmen eingestellt. Foto: The Thaiger

THAILAND: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) möchte Thailandurlauber daran erinnern, dass in öffentlichen Bereichen und Einrichtungen ein Rauchverbot gilt, dessen Nichtbeachtung mit einer Geldstrafe an Ort und Stelle oder sogar mit Festnahme geahndet wird.

Die TAT appelliert an Reisende auch, weder E-Zigaretten noch Zubehör für die elektronischen Verdampfer mitzuführen, da diese wie übrigens auch Shisha in Thailand verboten sind. Zu den öffentlichen Orten im Freien, wo Rauchen verboten ist, zählen unter anderem Sport- oder Trainingseinrichtungen, öffentliche Parkanlagen, Strände, Zoos, Vergnügungsparks, Kinderspielplätze und Märkte. Ein striktes Rauchverbot gilt auch in Behörden, Busbahnhöfen und Flughäfen, weshalb in allen sechs Flughäfen, die von Airports of Thailand (AoT) betrieben werden – Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Chiang Mai, Hat Yai und Chiang Rai – Raucherkabinen geschlossen wurden. Für Raucher stehen dort ausgewiesene Bereiche außerhalb der Terminals bereit.