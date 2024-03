Von: Björn Jahner | 23.03.24

PATTAYA: Die Sprachschule Easy ABC in Pattaya bietet ab sofort auch den sogenannten „Border & Visa Run“ nach Kambodscha und Laos zur Verlängerung des Aufenthalts in Thailand an.

startet ein Minibus zum Border Run von Pattaya nach Kambodscha, Fahrpreis 3.600 Baht pro Person (1-Tages­trip). Jeden Mittwoch und Sonntag wird der „Visa Run“ von Pattaya nach Laos für 14.000 Baht pro Person (3-Tages-Trip) angeboten. Im Preis inklusive sind die Fahrt, Visumgebühr, Hotel und Verpflegung.

Weitere Informationen finden Sie unter easy-abc-th.com.