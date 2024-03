Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.24

CHIANG RAI: Eine innovative Attraktion zieht Besucher in das Dorf Mae Kam. Das einmalige "Nassfloßfahren" erlaubt es, die Flusslandschaft auf ungewöhnliche Weise zu erkunden. Diese Initiative stärkt nicht nur den lokalen Tourismus, sondern fördert auch die Gemeinschaft.

Im idyllischen Mae Kam, einem Dorf im Bezirk Mae Chan der Provinz Chiang Rai, hat sich eine neue Form der Freizeitbeschäftigung etabliert, die Besucher in Scharen anlockt. Das Nassfloßfahren, eine langsame und bedächtige Art, die Flüsse zu überqueren, verzichtet auf herkömmliche Flöße. Stattdessen werden die Teilnehmer durch die Gewässer geführt, eine Erfahrung, die durch die direkte Konfrontation mit der Strömung zu einem Abenteuer wird.

Dieses Angebot, eingeführt in der Trocken- und Hitzeperiode rund um das Songkran-Festival, soll den Einheimischen ermöglichen, ihre Produkte entlang des Flusses zu verkaufen. Seit der Premiere Mitte März bis Ende April zieht das Event täglich rund 1500 Gäste an, die in den Genuss der kühlen Fluten kommen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft ankurbeln.

Kulturelle und wirtschaftliche Belebung

Durch die entschleunigte Bewegung im Wasser unterscheidet sich das Nassfloßfahren markant von anderen Wasseraktivitäten. Die Möglichkeit, im Wasser zu sitzen und die Umgebung in Ruhe zu genießen, bietet den Besuchern ein einzigartiges Naturerlebnis. Die langsame Strömung des Gewässers, die für diese Region charakteristisch ist, macht die Attraktion zu einer der gemächlichsten ihrer Art und sorgt für ausgelassene Freude unter den Teilnehmern.

Das Projekt, erstmals in diesem Umfang durchgeführt, umfasst mehr als 300 Essensstände, die täglich bis zu 1500 Besucher versorgen. Während des Songkran-Festivals wird ein Anstieg der Besucherzahlen erwartet. Ein weiteres Highlight ist die Zeremonie zur Segnung des Flusses, die mehr Teilnehmer als je zuvor anzieht, ergänzt durch kulturelle Darbietungen und traditionelle Spiele.

Das Nassfloßfahren in Mae Kam bietet nicht nur eine Abkühlung, sondern auch einen tiefen Einblick in die Kultur und Traditionen von Chiang Rai. Es symbolisiert die Verbindung der Gemeinschaft mit ihrer Umwelt und demonstriert, wie innovative Tourismuskonzepte lokale Traditionen ehren und gleichzeitig ökonomische Impulse setzen können. Ein perfektes Beispiel für die harmonische Verbindung von Kulturpflege und modernem Tourismus.