Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.24

KANCHANABURI: Die RV River Kwai, Thailands erstes Fünf-Sterne-Binnenschiff, kündigt spezielle Promotiontarife für ausgewählte Reisen bis Oktober 2024 an. Dies bietet eine einzigartige Gelegenheit, Thailands atemberaubende Landschaften und historisch bedeutsame Orte zu entdecken. Mit Platz für bis zu 20 Passagiere in zehn Teakholzkabinen verspricht das Schiff eine intime und luxuriöse Erfahrung.

Die RV River Kwai, ein Juwel unter den Binnenschiffen Thailands, bietet nun bis Oktober 2024 spezielle Promotiontarife für ausgewählte Kreuzfahrten. Diese Aktion bietet Reisenden die Möglichkeit, die faszinierende Landschaft Thailands auf eine bisher nur wenigen zugängliche Weise zu erleben.

Das Schiff, ein Prachtstück im kolonialen Stil, wurde nach dem Vorbild der Schiffe der historischen Irrawaddy Flottille in Burma aus den 1860er Jahren gestaltet. Bis in die 1920er Jahre war dies die größte privat betriebene Flotte weltweit. Die RV River Kwai nimmt bis zu 20 Gäste in zehn Kabinen aus Teakholz auf, was eine außergewöhnlich persönliche und luxuriöse Atmosphäre garantiert.

An Bord werden die Gäste mit erstklassigem Service verwöhnt. Dazu gehören À-la-carte-Mahlzeiten, die auf dem Sonnendeck unter freiem Himmel serviert werden, und inspirierende Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten entlang des Flussufers. Zu den Highlights zählen Besuche historischer Höhlen, Wasserfälle, heißer Quellen und der berühmten Brücke am Fluss Kwai.

Die vier Tage dauernde Kreuzfahrt umfasst sowohl flussauf- als auch flussabwärts Routen zwischen Bangkok und Ban Hin Dad und führt vorbei an den malerischen Dörfern Ban Kao und Sai Yok. Dies ermöglicht den Passagieren, die einzigartige Schönheit und Kultur entlang des Kwai Flusses aus nächster Nähe zu erleben.

Zu den Promotiontarifen ab 30.200 THB pro Person gehören neben der Unterbringung auch Mahlzeiten, Transfers, Eintrittsgelder, die Begleitung durch einen englischsprachigen Reiseführer bei den Ausflügen und eine kostenlose Flasche Wein pro Kabine. Es gelten die Geschäftsbedingungen.

Die Kreuzfahrt auf der RV River Kwai bietet nicht nur eine Reise durch die atemberaubenden Landschaften Thailands, sondern auch eine Zeitreise in die koloniale Vergangenheit der Region. Die sorgfältige Gestaltung des Schiffes, inspiriert von der historischen Irrawaddy-Flottille, und die Reise zur ikonischen Brücke am Kwai erinnern an eine Zeit, die sowohl von kultureller Blüte als auch von Konflikten geprägt war. Solche Reisen stärken das Bewusstsein für Thailands reiches Erbe und fördern die Wertschätzung seiner kulturellen und historischen Landschaft.

Buchung und weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von Asian Trails.