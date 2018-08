Von: Björn Jahner | 12.08.18

BANGKOK: Tokio ist das beliebteste internationale Reiseziel und die am zweithäufigsten gebuchte Destination im Sommer thailändischer Urlauber, so das Ergebnis einer Untersuchung von Agoda.

Das Onlinebuchungsportal führt die thailändische Japanbegeisterung insbesondere auf die Befreiung von der Visapflicht zurück. Gemäß Agoda stiegen auch die Buchungszahlen für ein Hotelzimmer in der Weltstadt in der Kantō-Region im Osten der japanischen Hauptinsel Honshū im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26 Prozent an. Neben Tokio befinden sich unter den Top-Zehn der beliebtesten thailändischen Reiseziele drei weitere japanische Städte sowie fünf inländische Ziele. Die Plätze eins bis zehn belegten Bangkok, gefolgt von Tokio, Pattaya, Hua Hin/ Cha-am, Chiang Mai, Phuket, Singapur, Sapporo, Osaka und Hongkong.