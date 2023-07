Von: Björn Jahner | 31.07.23

UPDATE - PATTAYA: Wie bereits gestern berichtet, erschütterte ein tragischer Vorfall die Touristenmetropole Pattaya, als ein ausländischer Mann am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einem Marihuana-Shop in der Pattaya Walking Street verstarb. Kurz vor seinem Tod soll der Tourist einen Cappuccino – und nicht wie zuvor behauptet – einen Cannabis-Tee getrunken haben. Der Besitzer des Ladens äußerte sich zwischenzeitlich zu dem Vorfall und erklärte, dass die genaue Todesursache noch von der Gerichtsmedizin bestätigt werden müsse, jedoch zunächst von einem plötzlichen Herzstillstand ausgegangen werde.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation wurden um 03.46 Uhr alarmiert, dass ein ausländischer Tourist in einem Ganja-Café in Pattayas Walking Street zusammengebrochen sei. Andere Kunden, die Zeugen des tragischen Vorfalls wurden, berichteten dem Rettungsteam, dass der Mann kurz vor seinem Zusammenbruch Anzeichen eines Schocks gezeigt hatte. Er wurde später im Krankenhaus für tot erklärt.

Der Tourist wurde als Hamad A., 52, identifiziert, seine Nationalität konnte die Polizei jedoch noch nicht feststellen. Der Inhaber des Cafés wandte sich nach dem Tod des Mannes an die Öffentlichkeit und äußerte sich über den Vorfall in den sozialen Netzwerken. Er erklärte, dass der Ausländer vor seinem Tod lediglich einen Cappuccino sowie ein Wasser und kein Cannabis-Getränk bestellt hatte, wie zuvor behauptet.

Mitarbeiter des Ladens sollen zwischenzeitlich ebenfalls bestätigten haben, dass der Mann ein regelmäßiger Gast war und niemals Marihuana im Café konsumiert hat. Sie fügten hinzu, dass er plötzlich über Atembeschwerden klagte, bevor er auf den Boden stürzte.

Die genaue Todesursache des Mannes bleibt vorerst noch ungeklärt und muss von der Gerichtsmedizin bestätigt werden. Dennoch vermuten die Rettungskräfte aufgrund der vorherigen Anzeichen, dass der tragische Vorfall aufgrund eines Herzstillstands eingetreten sein könnte. Die Behörden setzen ihre Ermittlungen fort, um Klarheit über diesen bedauerlichen Vorfall zu erlangen.