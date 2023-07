Von: Björn Jahner | 30.07.23

PATTAYA: Am frühen Sonntagmorgen (30. Juli 2023) brach ein ausländischer Tourist in einem Cannabis-Shop in Pattayas Walking Street zusammen und starb, nachdem er eine Tasse Marihuana-Tee getrunken hatte, so die Polizei.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation wurden um 03.46 Uhr alarmiert, dass ein ausländischer Tourist in einem Ganja-Café in Pattayas Walking Street zusammengebrochen sei.

Foto: The Nation

Rettungskräfte und ein Ärzteteam eines Krankenhauses eilten zu dem Geschäft, wo sie den Touristen auf dem Boden liegend vorfanden. Die Rettungskräfte versuchten, den Touristen wiederzubeleben, aber er wurde für tot erklärt, nachdem er ins Krankenhaus gebracht worden war.

Der Tourist wurde als Hamad A. identifiziert, seine Nationalität konnte die Polizei jedoch noch nicht feststellen.

Foto: The Nation

Das Personal des Ladens sagte der Polizei, dass der Tourist ein Stammgast gewesen sei, der immer Marihuana-Tee und ein Glas Wasser bestellt habe. Sie sagten, dass er in dem Geschäft nie Marihuana geraucht habe.

Nach Aussage des Personals habe der Mann plötzlich über Atemnot geklagt, bevor er zusammengebrochen sei. Das schockierte Personal rief sofort den Notarzt.