Thailandweite „Nacht der Museen“

BANGKOK: Normalerweise werden die schönsten historischen Schätze Thailands bei Sonnenuntergang verschlossen, doch im nächsten Monat werden sie Museumsbesuchern bis spät in die Nacht dargeboten.

Im Rahmen des „Night at the Museum Festival 2023“ öffnen die wichtigsten Museen des Landes ihre Türen bis spät in die Nacht für Besucher – und zwar von Freitag, 15. Dezember bis Sonntag, 24. Dezember 2023.

In der Woche vor Weihnachten bieten Museen im ganzen Land eine Fülle von nächtlichen Aktivitäten an, darunter Licht- und Tonshows, Musik und Märkte mit lokalen Produkten.

Unter dem Motto „Gestalte deine eigene Nacht mit Museumserlebnissen“ (Make your own night with Museum Experiences) lädt das diesjährige Festival die Besucher ein, in der Nacht ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihre persönlichen Wege durch Thailands Geschichte zu finden.

Während der einwöchigen Veranstaltung werden auch kulturelle Produkte verkauft, um das traditionelle Handwerk und die Ressourcen des Landes zu fördern und zu unterstützen.

Sie wird auch ein Anziehungspunkt für Touristen sein, die in der Kühle der Nacht die schönsten Schätze des thailändischen Kulturerbes erkunden wollen.

Gezeigt werden Exponate, interaktive Displays und Lernaktivitäten aus den Bereichen Geschichte, Gesellschaft, Lebensstil, thailändische Identität, Ressourcen, Naturwissenschaften und mehr.

Die Idee ist, den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten und Neugierde und Kreativität bei allen Altersgruppen zu wecken.

Die folgenden 48 Museen nehmen an dem Festival teil – 25 in Bangkok und weitere 23 im ganzen Land:

Bangkok:

National Museum Bangkok

Bangkok University Gallery

Museum Siam

Bangkok Art & Culture Centre

Coin Museum Treasury Department Thailand

Pipit Banglamphu Museum

Arts Gallery at Ban Chao Phraya

Saisuddha Nobhadol historical building in Suan Sunandha Rajabhat University

Rattanakosin Exhibition Hall

King Vajiravudh Memorial Hall

King Prajadhipok Museum

Bank of Thailand Learning Center

Wang Ruen Rudee

Chulalongkorn University Museum

Chulalongkorn University Museum of Natural History

Chulalongkorn University Museum of Visual Technology

Chulalongkorn University Geological Museum

Prof.Kasin Suvatabhandhu Herbarium

Jim Thompson House Jim Thompson Art Center

Science Center for Education

Royal Thai Air Force Museum

NSM Science Square at The Street Ratchada

Gem and Jewelry Museum

Siam Serpentarium

Chiang Mai:

Princess Sirindhorn AstroPark

Royal Agricultural Station Inthanon

Treasury Museum

Royal Park Rajapruek

Nakhon Ratchasima:

Chaloem Phrakiat Observatory 7th Cycle Birthday Anniversary

Villa Musée Khaoyai

Khorat Fossil Museum

Khon Kaen:

Natural History Museum Khonkean University

Treasury Museum

Chaloem Phrakiat Observatory 7th Cycle Birthday Anniversary

Phuket:

Phuket Thaihua Museum

Phuket FantaSea

Songkhla:

Chaloem Phrakiat Observatory 7th Cycle Birthday Anniversary

Magic Museum

Samut Songkhram:

King Rama II Memorial Park

Chachoengsao:

Chaloem Phrakiat Observatory 7th Cycle Birthday Anniversary

Nonthaburi:

Electricity Generating Authority of Thailand Learning Center, Central Office

Nong Khai:

Museum on Wheels at the Train Market

Nan: