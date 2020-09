Thailands Tsunami-Warnboje aufgebrochen

Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.20

Foto: National Oceanic And Atmospheric Administration

PHUKET: Die beiden westlich von Phuket eingesetzten Tsunami-Warnbojen, für deren Wartung Thailand verantwortlich ist, sind außer Betrieb oder treiben im Meer, hat das Nationale Katastrophenwarnzentrum (NDWC) in Bangkok bestätigt.

Eine der Tsunami-Warnbojen wurde aufgebrochen und nach ihren Komponenten durchsucht. Die andere leitet zwar immer noch Echtzeitdaten weiter, hat sich aber aus ihrer Verankerung am Meeresboden gelöst und treibt ziellos etwa 200 Kilometer westlich von Phuket, informierte Dr. Prasong Thammapala, amtierender Direktor des NDWC-Informationstechnologie- und Kommunikationszentrums. Dr. Prasong rief die Menschen auf, nicht in Panik zu verfallen, da die „äußere" Warnboje, die sich etwa 600 Seemeilen westlich von Phuket befindet, eine von einer Reihe von Tsunami-Warnbojen ist, die weiterhin funktionieren.

Das Tsunami-Warnsystem wird von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) der Vereinigten Staaten überwacht. „Die Warnbojen speisen Daten in dasselbe Netzwerk ein. Sollte dort draußen ein Unterwasser-Erdbeben auftreten, werden wir durch dasselbe System benachrichtigt", erklärte Dr. Prasong.

Die Warnboje mit der Bezeichnung „Station 23401" wurde aufgebrochen, die Batterie und die Ausrüstung wurden herausgenommen. Thailand muss für die Reparatur einen NOAA-Experten aus den USA einfliegen lassen, um sicherzustellen, dass die in der Boje wieder eingebaute Ausrüstung richtig kalibriert ist, um Daten in das von der NOAA betriebene Netzwerk zu übertragen. Die zweite Warnboje mit der Bezeichnung „Station 23461" überträgt immer noch reale Daten, einschließlich ihrer GPS-Position. Das macht es einfacher, sie ausfindig zu machen und an ihre richtige Stelle zurückzubringen.