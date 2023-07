Thailands 13. Dinosaurier entdeckt

Von: Björn Jahner | 26.07.23

Der Minimocursor phunoiensis ist der 13. Dinosaurier, der in Thailand entdeckt wurde. Foto: The Nation

KALASIN: In der nordöstlichen Provinz Kalasin haben thailändische und französische Forscher eine bedeutende archäologische Entdeckung gemacht. An der Stätte Phu Noi wurden die nahezu vollständigen Knochen einer bislang unbekannten Dinosaurierart gefunden.

Die neue Spezies, Minimocursor phunoiensis gen. et sp. nov., ist der insgesamt 13. Dinosaurier, der in Thailand entdeckt wurde. Die bahnbrechende Entdeckung wurde am 13. Juli 2023 in der internationalen Fachzeitschrift „Diversity“ veröffentlicht, welche von Experten begutachtet und frei zugänglich ist.

Am kommenden Mittwoch wird die Abteilung für Bodenschätze des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt eine offizielle Pressekonferenz in Bangkok abhalten, um diese bedeutende Entdeckung der Öffentlichkeit vorzustellen.

Foto: The Nation

Die Entdeckung des Dinosauriers geht auf die Zusammenarbeit von Dr. Sita Manitkoon vom Paläontologischen Forschungs- und Bildungszentrum der Mahasarakham University mit dem Sirindhorn Museum und dem französischen Laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale Supérieure, CNRS, zurück. Die Funde zeugen von der jahrelangen und aufwendigen Ausgrabungs- und Konservierungsarbeit der Forscher.

Der neu entdeckte Dinosaurier wird aufgrund seiner geringen Größe auch als „kleiner Läufer“ bezeichnet. Er soll als Pflanzenfresser in der späten Jurazeit vor rund 150 Millionen Jahren gelebt haben.

Diese Entdeckung gehört zu den umfassendsten Überresten von neornithischen Dinosauriern, die jemals in Südostasien gefunden wurden, so die Fachbehörde.

Die Liste der insgesamt 13 in Thailand entdeckten Dinosaurier umfasst:

Phuwiangosaurus sirindhornae (Khon Kaen) Siamosaurus suteethorni (Khon Kaen) Siamotyrannus isanensis (Khon Kaen) Kinnareemimus khomkaenensis (Khon Kaen) Phuwiangvenator yaemniyomi (Khon Kaen) Psittacosaurus sattayaraki (Chaiyaphum) Isanosaurus attavipachi (Chaiyaphum) Siamodon nimngami (Nakhon Ratchasima) Ratchasimasaurus suranareae (Nakhon Ratchasima) Sirindhorna khoratensis (Nakhon Ratchasima) Siamraptor suwati (Nakhon Ratchasima) Vayuraptor nongbualamphuensis (Nongbua Lamphu) Minimocursor phunoiensis (Kalasin)

Mit dieser Entdeckung wird die Bedeutung Thailands als wichtiger Fundort für Dinosaurierfossilien weiter unterstrichen. Die Forschungen liefern wertvolle Erkenntnisse über die Geschichte und Evolution dieser prähistorischen Wesen.