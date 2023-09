Thailand und Laos wollen mehr Besucher anziehen

Von: Björn Jahner | 18.09.23

Blick auf das thailändisch-laotische Grenzgebiet und den Grenzfluss Mekong in Pak Chom in der Provinz Loei. Foto: songdech17/Adobe Stock

LOEI: Am Samstag (16. September 2023) erörterten Thailand und Laos Maßnahmen, um mehr Touristen anzulocken, indem sie Tourismusrouten in beiden Ländern verbinden und den Bau der zweiten thailändisch-laotischen Freundschaftsbrücke im Bezirk Pak Chom in Loei beschleunigen.

Der Gouverneur der Provinz Loei, Tawee Sermpakdeekul, traf in Begleitung seines Stellvertreters Narong Jeenam, des Chefs des 28. Militärkreises, Generalmajor Prich Sukantasri, und verschiedener Beamter am Samstag im S Vangvieng Boutique Hotel mit Khamphan Sithidampha, dem Gouverneur der laotischen Provinz Vientiane, zusammen.

Es war das 20. thailändisch-laotische Grenzsicherheitstreffen zwischen Loei und Vientiane. Besprochen wurden die Förderung des Tourismus, der kulturelle Austausch und die wirtschaftliche, soziale und sicherheitspolitische Zusammenarbeit.

Nach der Entscheidung der thailändischen Regierung, die Visumspflicht für chinesische Besucher zu lockern, plant Laos, die Grenzstadt Muen in Vientiane aufzuwerten, um die wachsende Zahl chinesischer Touristen, die nach Thailand reisen und auch das Nachbarland besuchen könnten, zu bewältigen.

Tawee sagte, dass die laotische Grenzstadt Muen nicht weit vom thailändischen Bezirk Pak Chom entfernt liege und als Tor zu beliebten Attraktionen sowohl in Loei als auch in Vientiane dienen könne, etwa für eine Tourismusroute zwischen den Bezirken Chiang Khan und Pak Chom in Loei sowie den Bezirken Vang Vieng und Feuang in Vientiane.

„Wir haben in Loei einen Grenzkontrollpunkt für Touristen, die von Pak Chom nach Muen reisen wollen, aber Laos hat nur einen vorübergehenden Kontrollpunkt. Wir werden Laos um Zusammenarbeit bitten, um den Kontrollpunkt bis Ende des Jahres zu einem permanenten Kontrollpunkt auszubauen“, sagte er.

Loei plant außerdem den Bau der zweiten thailändisch-laotischen Freundschaftsbrücke im Bezirk Pak Chom. Das Projekt werde den Tourismus, den Handel, die Investitionen und die Logistik ankurbeln, sagte er. Die erste thailändisch-laotische Freundschaftsbrücke in Loei verbindet den Bezirk Tha Li in Loei mit der Stadt Kenethao in Laos.