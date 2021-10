Thailand plant Legalisierung von E-Zigaretten

Von: Björn Jahner | 06.10.21

BANGKOK: Das thailändische Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) plane, die Legalisierung von E-Zigaretten im Land zu überprüfen und voranzutreiben, erklärte der DES-Minister Chaiwut Thanakhamanusorn am Dienstag gegenüber der Presse.

Laut Khun Chaiwut seien E-Zigaretten in 67 Ländern auf der ganzen Welt legal. Er verwies auf Studien, die aufzeigen würden, dass elektronische Zigarette weniger schädlich sein sollen als gewöhnliche Zigaretten, weshalb er die Legalisierung in Thailand vorantreiben wolle. Er fügte hinzu, dass er davon überzeugt sei, dass E-Zigaretten das Gesundheitsrisiko von Rauchern reduzieren könnte, wenn sie legalisiert würden.

Auf einer Pressekonferenz am Montag sagte er: „Manche Menschen können einfach nicht mit dem Rauchen aufhören. Trotz mehrerer Nichtraucherkampagnen ist die Zahl der Raucher in Thailand auf 10 Millionen gestiegen. Deshalb möchte ich zuerst die Gesetzeslage (Anm. d. Red.: über die Möglichkeit der Legalisierung von E-Zigaretten) studieren.“

„Es hängt davon ab, wie sehr wir uns an die neuen Dinge, die in der Welt passieren, anpassen wollen. Wenn Thailand sich nicht anpasst, wird das in Zukunft Folgen und Schäden für das Land haben“, fügte er hinzu. Einen Zeitrahmen für die Legalisierung von E-Zigaretten in Thailand nannte Khun Chaiwut nicht.