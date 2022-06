Von: Björn Jahner | 30.06.22

Die Aufhebung des „Thailand Pass“ und der Maskenpflicht kurbeln die Touristenzahlen in der Nebensaison an. Dann wird es auch an den Stränden des Landes wieder trubeliger zugehen. Foto: Netfalls/Adobe Stock

BANGKOK: Gute Nachricht für Thailand-Urlauber – Das staatliche Center of Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat die Aufhebung des Registrierungssystems für den bisher für die Einreise ins Königreich obligatorischen „Thailand Pass“ und der Pflichtkrankenversicherungspflicht mit einer Mindestdeckungssumme von 10.000 US-Dollar für ausländische Besucher mit Wirkung vom 1. Juli 2022 genehmigt. Beide Anforderungen wurden zunächst für thailändische Staatsangehörige ab dem 1. Juni 2022 abgeschafft.

Ab dem 1. Juli 2022 müssen ausländische Staatsangehörige nur noch ihre Impfbescheinigung oder ein negatives RT-PCR- oder professionelles ATK-Testergebnis vorweisen (nicht älter als 72 Stunden). Dieser Nachweis kann in gedruckter oder digitaler Form vorgelegt werden.

Stichprobenartige Kontrolle

Bei der Ankunft an Thailands internationalen Flughäfen, z.B. auf Bangkoks Suvarnabhumi International Airport, oder an den Kontrollstellen bei der Einreise auf dem Landweg (in 22 Provinzen möglich) werden nur noch Stichprobenkontrollen durchgeführt. Ungeimpfte bzw. nicht vollständig geimpfte Reisende, die stichprobenartig kontrolliert werden und keinen negativen Test vor der Einreise nachweisen können, müssen sich am Einreiseort einem professionellen ATK-Test unterziehen.

Außer auf dem Abschnitt vor dem Central Pattaya geht es auf Pattayas Strandpromenade noch ruhig zu. Foto: Jahner

Wieder Party bis um 2 Uhr morgens

In der Zwischenzeit genehmigte das CCSA auch die Ausweisung von Bangkok und 76 Provinzen als Überwachungszonen bzw. „grüne Zonen“, so dass landesweit wieder normale Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten aufgenommen werden können. Deshalb dürfen ab Juli auch Bars, Nachtclubs und Vergnügungsstätten wieder bis 02.00 Uhr morgens öffnen und Alkohol ausschenken anstatt wie bisher nur bis um Mitternacht, Hotels dürfen ihren Gästen zudem auch am Nachmittag wieder Alkohol ausschenken. Endlich abgeschafft wurde zudem die Maskenpflicht im Freien. Sie soll nur noch für große Menschenansammlungen gelten.

CCSA bereitet weitere Lockerungen vor

Während andere obligatorischen Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Vorbeugung beibehalten werden, darunter Abstandhaltung und Händedesinfektion, bereitet sich die königlich-thailändische Regierung darauf vor, eine Reihe neuer Richtlinien für die Zeit nach der Pandemie zu veröffentlichen.

Aktuelle Informationen zu den Einreisebestimmungen finden Sie unter www.tatnews.org.