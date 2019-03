Von: Björn Jahner | 03.03.19

THAILAND: Im jährlichen „Global Retirement Index 2019“ von International Living wurde Thailand als eine der günstigsten Destinationen der Welt für Rentner im Ausland aufgeführt.

In der Kategorie „Lebenshaltungskos­ten“ belegte das Königreich mit 94 von 100 möglichen Punkten den dritten Platz hinter Kambodscha (1. Platz) und Vietnam (2. Platz) sowie den 9. Platz in der Gesamtwertung „Beste Ruhestandsdestination 2019“. Gemäß dem Bericht würde Thailand Ruheständlern eine hervorragende Lebensqualität zu geringen Kosten bieten. Die reiche Kultur, erstklassige Gesundheitsfürsorge (3. Platz) und niedrigen Lebenshaltungskosten wurden in der Studie als die Gründe aufgeführt, die für immer mehr Ausländer entscheidend sind, ihren Ruhestand im „Land des Lächelns“ zu verbringen. Das Ergebnis der Untersuchung überrascht, nachdem nur wenige zuvor eine andere Studie zu dem Ergebnis kam, dass thailändische Touristenzentren wie Bangkok, Pattaya und Phuket zu den teuersten Orten der ASEAN-Region zählen.



Das Ranking um die „Besten Ruhestandsdestinationen 2019“ setzt sich wie folgt zusammen:



1. Panama, 2. Costa Rica, 3. Mexiko, 4. Ecuador, 5. Malaysia, 6. Kolumbien, 7. Portugal, 8. Peru, 9. Thailand, 10. Spanien. Infos: https://internationalliving.com.