BANGKOK: Ein schönes Willkommensgeschenk! In Zusammenarbeit mit dem thailändischen Mobilfunkanbieter DTAC verteilt Thai Airways International (THAI) derzeit auf ihren Flügen von Frankfurt/Main und München nach Bangkok kostenlose Touristen-SIM-Cards an ihre Fluggäste (Stand Juni 2023).

Die SIM-Karten können gleich nach der Landung kostenlos an den offiziellen DTAC-Ständen im Suvarnabhumi International Airport registriert werden. Sie befinden sich in der internationalen Ankunftshalle am Ausgang 7, an der Gepäckausgabe 19 und an der Gepäckausgabe 10.

Neben der SIM-Karte enthält das Gratis-Paket auch eine detaillierte Anleitung zur Selbstregistrierung, Guthaben-Aufladung, den Tarifen sowie attraktiven Flatrates für mobiles Internet und Codes für günstige Gespräche ins Ausland.

Mehr erfahren Sie bei dtac.