THAI-Maschine platzt Reifen bei der Landung

Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.22

BANGKOK/BENGALURU: Eine Boeing 787-8 der Fluggesellschaft Thai Airways International (THAI) erlitt bei der Landung auf dem Kempegowda International Airport in Bengaluru, Indien, am Dienstag einen Reifenplatzer.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr, berichtete der Luftfahrtnachrichtendienst AeroTime am Donnerstag. Der Flug TG 325 der nationalen Fluggesellschaft war aus Bangkok kommend in Bengaluru gelandet, als das Bodenpersonal bemerkte, dass einer der 12 Reifen der Boeing geplatzt war.

„TG 325 aus Bangkok ist in Bengaluru gelandet, und beim Andocken an Stand 05 wurde festgestellt, dass der Reifen des Fahrwerks Luft verloren hatte“, sagte ein Sprecher des internationalen Flughafens Kempegowda gegenüber lokalen Nachrichten.

„Alle Passagiere wurden in Hotels untergebracht und auf den Abflug am 28. April um 00.30 Uhr umgebucht. Alle 150 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord des Fluges blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Eine Quelle von THAI fügte hinzu, dass die Fluggesellschaft einen Airbus A350-900 zur Verfügung gestellt habe, um die Passagiere am 27. und 28. April mit den Flügen TG 325 und TG 326 zurück nach Bangkok zu bringen. Die Passagiere hatten auch die Möglichkeit, am selben Tag an Bord einer Boeing 787-8 mit dem Sonderflug TG 3268 zurückzukehren.