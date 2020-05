THAI: Keine Rückerstattung für ungenutzte Tickets 

Von: Redaktion DER FARANG | 29.05.20

BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) schuldet Berichten zufolge Passagieren für ungenutzte Tickets zig Milliarden Baht. Fluggäste, die im Besitz von Flugscheinen sind, gelten als Gläubiger, da die Airline Konkurs angemeldet hat.

Normalerweise verkauft die THAI monatlich Tickets im Wert von 8 bis 10 Milliarden Baht bzw. von 130 Milliarden Baht pro Jahr. Es wird geschätzt, dass die Fluggesellschaft zwischen März und Mai Tickets im Wert von 24 Milliarden Baht verkauft hat. Viele Passagiere, die das Ticket in diesem Zeitraum gekauft haben, haben ihre Flüge aufgrund des durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten weitverbreiteten Reiseverbots entweder verschoben oder ihre Tickets storniert.

Das Zentrale Konkursgericht in Bangkok hat am 27. Mai den Antrag der Fluggesellschaft auf ein Sanierungsverfahren nach dem Konkursrecht angenommen. Infolgedessen wurden alle Schulden der THAI per Gesetz automatisch gestoppt, was bedeutet, dass die THAI den Schuldendienst für alle ihre Schulden einstellen muss.

Laut einer am Mittwoch von der THAI veröffentlichten Erklärung hat die Fluggesellschaft Passagieren geholfen, ihre Flugpläne zu ändern, die Gültigkeitsdauer der Tickets zu verlängern oder die Tickets in Reisegutscheine umzuwandeln. Sie hat auch einige Tickets kostenlos erstattet. Aufgrund ihres Eintritts in das Sanierungs-Verfahren sei die THAI jedoch gesetzlich gezwungen, die Rückerstattung von Tickets zu stoppen, hieß es in der Erklärung. Die Fluggesellschaft habe die feste Absicht, sich um Fluggäste zu kümmern, die eine Rückerstattung beantragt haben, und werde sie über ihre Rechte im Rahmen des Sanierungs-Verfahrens informieren.