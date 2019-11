THAI fliegt nonstop nach Sendai

Von: Björn Jahner | 13.11.19

THAILAND: Thai Airways International baut ihr Flugangebot nach Japan aus und verbindet neu Bangkok mit Sendai, der größten Stadt in der Region Tōhoku im japanischen Nordosten.

Die Route wird dreimal wöchentlich mit einer Boeing 777-300 mit 34 Sitzplätzen in der Royal Silk Class und 330 Sitzplätzen in der Economy-Class bedient. Die Maschine hebt dienstags, donnerstags und samstags um 23.59 Uhr am Bangkoker Suvarnabhumi Airport ab und landet auf dem Flughafen Sendai um 7.40 Uhr Ortszeit. Der Rückflug erfolgt mittwochs, freitags und sonntags um 11.15 Uhr Ortszeit, die thailändische Hauptstadt ist um 16.05 Uhr erreicht. Infos: Thai Airways.