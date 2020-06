Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.20

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat sich mit privaten Unternehmen in Chonburi zusammengetan. Foto: The Nation

PATTAYA: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) organisiert mit privaten Unternehmen aus der Provinz Chonburi von Juli bis Dezember „TAT Hot Deal @Pattaya". „Diese Kampagne zielt darauf ab, den Tourismus in Pattaya nach Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen anzukurbeln und das Vertrauen der Touristen in die Fähigkeit der Behörden zu vertiefen sowie den Ausbruch zur Sicherheit der Einwohner und Besucher unter Kontrolle zu bringen", sagte die Direktorin des TAT-Büros in Pattaya, Pinnart Charoenphol.

Zu den Partnern dieser Kampagne gehören Mitglieder des Hotelverbandes der Östlichen Region, des Verbandes der Touristenattraktionen von Chonburi, des Pattaya City Spa Club sowie der E-Commerce-Plattform Shopee. Mehr als 100 Hotels, Spas, Restaurants und Unterhaltungsorte in Pattaya werden Touristen bis zu 50 Prozent Rabatt gewähren. Vom 1. bis 15. Juli wird Shopee 8.000 Gutscheine von teilnehmenden Unternehmen mit 50 Prozent Rabatt verkaufen, und die Kunden können wählen, wann sie die Provinz vom 15. Juli bis zum 24. Dezember besuchen möchten.

Laut Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem wird die Stadt Maßnahmen einleiten, um eine erneute Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. „Geschäftsleute müssen die Richtlinien des Centre for Covid-19 Situation Administration befolgen, während die soziale Distanzierung bei öffentlichen Attraktionen wie Pattaya Beach, Jomtien Beach, South Pattaya Walking Street und dem Schwimmenden Markt aufrechterhalten werden muss.

Chonburi hat 87 Fälle von Covid-19 gemeldet. 85 Patienten sind genesen und wurden entlassen, es gab zwei Tote. Seit dem 4. Mai hat es keinen Bericht über einen neuen Fall in der Provinz gegeben.