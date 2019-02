TAIPEI (dpa) - Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat zum chinesischen Neujahrsfest die Stärke der Demokratie auf der Insel hervorgehoben. Taiwan sei den Werten von traditioneller Kultur, von Freiheit und von Demokratie verpflichtet, sagte sie am Sonntag in einem Video. «Leute an Orten ohne diese Werte könnten Schwierigkeiten haben, unser Engagement zu verstehen», sagte Tsai, ohne dabei die Volksrepublik China direkt beim Namen zu nennen.

In der chinesischen Kultur beginnt am Dienstag das Jahr des Schweins, das das Jahr des Hundes ablöst. «Ich wünsche, dass alle ethnischen Chinesen auf der ganzen Welt Demokratie erfahren, Freiheit genießen und zu Wohlstand kommen können», sagte Tsai. Sie sprach ihre Neujahrsgrüße in mehreren chinesischen Sprachen wie Mandarin, Kantonesisch und Taiwanesisch.

China betrachtet die Inselrepublik Taiwan als eigenes Territorium und drohte immer wieder mit einer Rückeroberung. Präsident Xi Jinping hatte erst Anfang Januar in einer Rede gesagt, er wolle die «Wiedervereinigung» Chinas notfalls auch mit Gewalt erzwingen.

Der Streit um den Status Taiwans geht auf den Bürgerkrieg in China zurück. Nach ihrer Niederlage gegen Maos Kommunisten flüchteten die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang nach Taiwan und errichteten dort ein prowestliches Regime, das sich später demokratisierte.