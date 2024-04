Taiwans Regierung will hohe Beträge in Wiederaufbau nach Beben stecken

TAIPEH: Das Erdbeben hat Straßen und Gebäude schwer beschädigt. Nun will die Regierung den Wiederaufbau beginnen. Aus dem Ausland war die Anteilnahme groß, was den Opfern zugutekommen soll.

Taiwans Regierung will mit Millionenbeträgen die Schäden nach dem schweren Erdbeben vor rund einer Woche beseitigen. Ministerpräsident Chen Chien-jen stellte am Donnerstag Pläne vor, um etwa Infrastruktur und beschädigte Gebäude zu reparieren. Die Regierung habe bereits 300 Millionen Taiwan-Dollar (rund 8,66 Millionen Euro) für die Notfallhilfe im besonders schwer betroffenen Kreis Hualien an der taiwanischen Ostküste bereitgestellt. Die Regierung will nun außerdem Gebäude erdbebensicherer machen.

Wenige Kilometer von dort auf dem Meer bebte die Erde am Mittwoch vergangener Woche mit einer Stärke von 7,2. Bislang stehen 16 Todesopfer und mehr als 1150 Verletzte fest.

Die Inselrepublik mit mehr als 23 Millionen Einwohnern wurde zuletzt 1999 von einem ähnlich schweren Beben getroffen. Mehr als 2400 Menschen starben damals. Taiwan verstärkte daraufhin seine Maßnahmen für Erdbebenprävention.

Den Regierungsangaben zufolge beschädigte das Erdbeben diesmal fast 1250 Gebäude im gesamten Land. Rund 660 Schulen nahmen Schaden, was demnach Reparaturkosten in Millionenhöhe verursachen dürfte.

Weitere Ministerien wollen mit hohen Beträgen Infrastruktur wie durch Erdrutsche zerstörte Straßen erneuern und die durch das Beben geschädigte Wirtschaft unterstützen. Außerdem stehen Taiwan laut Regierungssprecher Lin Tze-luen Spenden aus dem Ausland für die Erdbebenopfer in Höhe von mehr als 500 Millionen Taiwan-Dollar zur Verfügung.