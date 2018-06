SEOUL (dpa) - Südkoreas Regierung hat die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu seinem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un mit Bedacht begrüßt.

«Es scheint, als ob die Straße, die zu einem Gipfel zwischen Nordkorea und den USA führt, weiter geworden ist», erklärte das Büro von Präsident Moon Jae In am Samstag. Seoul warte das Treffen zwischen Trump und Kim «gespannt, aber ruhig» ab, sagte ein Sprecher in der kurzen Mitteilung.

Nach tagelangem Hin und Her hatte Trump am Freitag in Washington angekündigt, dass er Kim nun doch am 12. Juni in Singapur treffen werde. Er betonte, es müssten möglicherweise mehrere Treffen stattfinden, um das Ziel der atomaren Abrüstung zu erreichen. Der Erklärung war ein Gespräch Trumps mit dem nordkoreanischen Gesandten Kim Yong Chol im Weißen Haus vorausgegangen. Beim Gipfel geht es um eine friedliche Lösung des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm.

Trump hatte den Gipfel in der vergangenen Woche zunächst abgesagt. Das Weiße Haus warf der isolierten Führung in Pjöngjang vor, sich nicht auf eine komplette atomare Abrüstung einlassen zu wollen. Nur wenige Stunden später sagte Trump jedoch, er halte ein Treffen mit Kim weiterhin für möglich.