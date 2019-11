Von: Björn Jahner | 29.11.19

PATTAYA: Am Sonntag, 1. Dezember, 20 Uhr ist ein Streichquartett vom College of Music der Mahidol University zu Gast in Ben’s Theater in Jomtien.

Aufgeführt werden Werke von Haydn und Mendelssohn. Konzertkarten sind ausschließlich für 1.000 Baht im Vorverkauf erhältlich. Im Preis sind Getränke nach Wahl inklusive. Reservierung unter Angabe von Name(n), Ticketzahl und Telefonnummer per E-Mail an. Garderobe: Smart Casual. Infos: Ben's Theater Jomtien.