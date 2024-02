Stichwahl um Präsidentschaft in Finnland

HELSINKI: In Finnland entscheidet sich am Sonntag, wer nächster Präsident des Landes wird. In einer Stichwahl treten der frühere Regierungschef Alexander Stubb und der ehemalige Außenminister Pekka Haavisto gegeneinander an. Die Wahllokale sind von 9.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit (8.00 bis 19.00 Uhr MEZ) geöffnet, kurz nach ihrer Schließung wird mit einer ersten Hochrechnung auf Basis der vorzeitig abgegebenen Stimmen gerechnet. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte noch im Laufe des Abends feststehen.

Bei einer ersten Wahlrunde in dem EU- und Nato-Land vor zwei Wochen hatten der konservative Stubb (55) und der Grünen-Politiker Haavisto (65) die meisten Stimmen aller neun Kandidatinnen und Kandidaten erhalten. Weil jedoch keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erzielt hat, gibt es eine Stichwahl. Stubb geht Umfragen zufolge als leichter Favorit in den entscheidenden Wahlgang.

Der Sieger der Stichwahl tritt planmäßig Anfang März die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Sauli Niinistö an, der nach zwei sechsjährigen Amtszeiten nicht noch einmal kandidieren durfte. Anders als in Deutschland wird der Präsident in Finnland direkt vom Volk gewählt. Zu seinen wichtigsten Aufgaben zählt, zusammen mit der Regierung über die Außen- und Sicherheitspolitik zu entscheiden.