So bestelle ich ein Online-Abo mit PDF

So bestellen Sie eine online PDF-Ausgabe:

Öffnen Sie die Webseite Newsportal DER FARANG www.der-farang.com

Wenn Sie unsere Webseite das erste Mal öffnen, erhalten Sie im oberen Teil Ihres Monitors einen roten breiten Balken.



Falls Sie der Meinung sind, dass Sie bereits registriert sind, klicken Sie auf Anmelden.

1) Anmelden

a. Erhalten Sie die Meldung „Falscher Benutzer/E-Mail oder falsches Passwort“ dann setzen Sie das Passwort zurück.

b. Wenn Sie angemeldet sind gehen Sie über die Menüfunktion „ABO“ weiter und suchen sich das passende Abonnement aus.

2) Passwort zurücksetzen

a. Erhalten Sie die Meldung „E-Mail nicht gefunden“ registrieren Sie sich.

b. Wenn Sie angemeldet sind gehen Sie über die Menüfunktion „ABO“ weiter und suchen sich das passende Abonnement aus.

3) Registrieren

a. Beim Registrieren gibt es folgende Mussfelder zum Ausfüllen: Vorname, Nachname, E-Mail und 2x Passwort eingeben.

b. Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis bezüglich DSVGO

c. Setzen Sie noch das Land (Währungsabhängig) in dem Sie leben. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie das Land selektieren, Ihnen später die Gebühr, in Ihrer Währung angezeigt wird.

d. Um die online PDF-Ausgabe zu abonnieren (pro Jahr 1,890 THB) bzw. eine online PDF-Testausgabe zu bestellen klicken Sie auf eine der beiden Auswahl-Optionen. Wenn Sie eine PDF-Testausgabe bestellen, haben Sie 10 Tage Zeit diese herunterzuladen. Nach 3 Tagen erhalten Sie die Nachfrage ob Sie abonnieren möchten.

e. Wenn Sie alles ausgefüllt haben klicken Sie auf den schwarzen Button „REGISTRIEREN“

f. Wechseln Sie in Ihr persönliches E-Mail-Programm.

i. Wenn Sie keinen Verifizierungslink in Ihrem Posteingang vorfinden, schauen Sie bitte zuerst in den Spam-Ordner. An sonst wenden Sie sich per E-Mail an unseren Support.

ii. Wenn Sie die E-Mail mit dem Verifizierungslink erhalten klicken Sie bitte drauf.

g. Durch das Anklicken des Verifizierungslinks gelangen Sie automatisch angemeldet ins Newsportal.



















i. Wenn Sie die online PDF-Ausgabe abonniert haben, öffnet sich nach dem Bestätigungslink automatisch der Warenkorb, um die Bestellung abzuschließen. Wählen Sie die Zahlungsart und schließen die Zahlung ab. Wenn Sie keine Bestellbestätigung erhalten haben, wenden Sie sich per E-Mail an unseren Support.

ii. Sie können auch noch einmal die Währung ändern, in dem Sie das Land (nicht aber die Adresse) ändern







iii. Wenn Sie die kostenlose PDF-Testausgabe bestellt haben, gelangen Sie angemeldet automatisch in die Seite, um die PDF-Ausgabe herunterzuladen.

Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben, wünschen Ihnen eine gute Zeit und viel Lesefreude mit dem Magazin und Newsportal DER FARANG. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.