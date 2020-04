So melden Sie sich im Newsportal an...

Von: Martin Rüegsegger | 10.04.20





Schauen Sie zuerst nach oben, ob Sie diesen roten "Cookie"-Balken sehen.



​Akzeptieren Sie bitte als Erstes die Cookies. Wenn Sie die Cookies nicht akzeptieren, ist die Benutzung der Webseite nicht möglich.

Falls Sie der Meinung sind, dass Sie bereits registriert sind, klicken Sie auf Anmelden.

1) Anmelden

a. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.

b. Geben Sie Ihr Passwort ein.

Falls Sie die Meldung „Falscher Benutzer/E-Mail oder falsches Passwort“ erhalten, dann gehen Sie mit Schritt 2 weiter.

c. Wenn Sie angemeldet sind gehen Sie über den roten Button PDF-Ausgabe weiter und laden die aktuelle Ausgabe herunter.

2) Setzen Sie Ihr Passwort und melden sich an

a. Klicken Sie zuerst auf "Passwort zurücksetzen".

b. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit welcher Sie den Nachrichten Newsletter erhalten. - Klicken Sie jetzt auf den blauen Button "Senden"

c. Wechseln Sie jetzt in Ihr E-Mail-Programm. Sie erhalten in Kürze eine E-Mail von uns, um sich das Passwort zu setzen. Wenn Sie dieses nicht erhalten, schauen Sie bitte im SPAM-Ordner nach.

d. Sie können Ihr Passwort zurücksetzen, in dem Sie auf den Textlink Passwort zurücksetzen klicken.

















Klicken Sie auf Speichern.

e. Jetzt sind Sie angemeldet. Doch prüfen Sie zuerst ob Sie Ihren Namen oben rechts sehen können.









f. Wenn Sie angemeldet sind gehen Sie über den roten Button PDF-Ausgabe weiter und laden die aktuelle Ausgabe herunter.

3) Wenn Sie weder Abonnent noch Anzeigenkunde sind

a. Sie melden sich im Newsportal an.

b. Klicken Sie jetzt auf Testausgabe.

c. Scrollen Sie ganz nach unten.

d. Klicken Sie auf Abonnieren / Verlängern

e. Es öffnet sich automatisch die Downloadseite, scrollen Sie unter das Vorschaubild und klicken auf den grünen Button "Download".

f. Die PDF-Ausgabe wird heruntergeladen

g. Sie können die PDF-Ausgabe auf Speichern oder / und ausdrucken.

Sollten Sie sich widererwarten nicht anmelden können, schreiben Sie uns doch eine kurze E-Mail. Dazu senden uns am besten eine abfotografierte Ansicht Ihres Monitors an der Stelle wo sich nicht weiter kommen. So können wir nach vollziehen können wo es klemmt.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.