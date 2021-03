Smog: 31.000 Menschen suchen Krankenhäuser auf

CHIANG MAI: Aufgrund der starken Luftverschmutzung haben in Chiang Mai nach Angaben der Gesundheitsbehörden bereits 31.000 Menschen wegen Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Augen- und Hautentzündungen Krankenhäuser aufgesucht.

Die Luftqualität der Stadt ist seit Anfang des Monats konstant in den Top 3 der schlimmsten Städte der Welt in Bezug auf die Verschmutzung. Auf der IQ AirVisual Luftüberwachungs-Website, die die Luftqualität weltweit in Echtzeit verfolgt, hat Chiang Mai in den letzten Tagen mehrfach den Spitzenplatz eingenommen.

Laut dem thailändischen Wetteramt wird die schlechte Luftqualität noch eine weitere Woche anhalten, da die südliche Westwindströmung zu schwach ist, um die Staubpartikel zu vertreiben. Die Provinzen Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Mae Hong Son, Tak und Phayao sind ebenso von starkem Smog betroffen. Das Stadtgebiet von Chiang Mai hat ein besonderes Problem, da es in einem Tal liegt, in dem sich die schlechte Luft festsetzen kann.